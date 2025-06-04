Вячеслав Фетисов: «Президент поручил убрать социальную несправедливость в хоккее, там не должны быть только богатые дети. Есть большое количество катков, их нужно наполнить смыслом»

Вячеслав Фетисов назвал главную проблему российского хоккея.

«Главная проблема в хоккее? Нам нужно поменять отношению к детскому спорту, поднять статус детского тренера. Президент уже дал поручение – убрать социальную несправедливость в хоккее.

У нас сейчас семьи с недостаточным заработком не могут отдать детей в хоккей. Считаю, что это безобразие.

У нас же социальное государство. Есть большое количество построенных катков по всей стране, их нужно теперь наполнить смыслом. В хоккее не должны быть только богатые дети. Все ресурсы у нас есть, деньги на это то же есть. Нужно только принять решение.

Статус детского тренера позволит специалистам не заниматься всякими подкатками, а спокойно заниматься с детьми и давать результат. Нужно еще и премировать за воспитание больших звезд. Так и массовость будет развиваться, и отбор ребят. Если бы мы сделали это 10 лет назад, то талантов у нас было бы куда больше», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .