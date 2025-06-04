361-я ракетка мира Буассон обыграла Андрееву на «Ролан Гаррос» и стала самой низкорейтинговой полуфиналисткой «Большого шлема» за 40 лет

Лоис Буассон победила Мирру Андрееву в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Матч завершился со счетом 7:6(6), 6:3. В первом сете француженка отыграла сетбол при счете 3:5, подачу на сет при 4:5, во втором сете ушла с 0:3. Для Буассон это вторая победа над соперницей из топ-5 за неделю – ранее она прошла третью ракетку мира Джессику Пегулу.

Буассон стала самой низкорейтинговой полуфиналисткой «Большого шлема» за 40 лет. 22-летняя француженка впервые играет в основной сетке «Большого шлема» – ранее она участвовала только в квалификации «Ролан Гаррос» (в 2021-2023-м). Вообще на уровне основного тура до начала этого турнира она провела только два матча.

Буассон стала третьей теннисисткой в Открытой Эре, вышедшей в полуфинал на первом ТБШ в карьере, после Моники Селеш и Дженнифер Каприати.

На следующей неделе Буассон дебютирует в топ-100 – она поднимется минимум до 68-й строчки рейтинга.

За выход в финал француженка сыграет со второй ракеткой мира Коко Гауфф.