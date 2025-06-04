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Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»

Сантьяго Канисарес рассказал, кого считает главными претендентами на «Золотой мяч».

«Я не вижу Дембеле победителем. Он играл хорошо, Луис Энрике сделал его сильнее.

Посмотрим, что Ламин [Ямаль] сможет сделать в Лиге наций. Я думаю, что будут и другие годы, когда никто не сможет с ним конкурировать, но в этом году ему не хватает статистики, и он не сыграл в финале Лиги чемпионов.

Ашраф [Хакими] провел впечатляющий сезон; Витинья – лидер «ПСЖ» в плане игры. На мой взгляд, борьба должна идти между Витиньей и Ашрафом», – сказал бывший вратарь «Валенсии». 

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РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoПСЖ
logoАшраф Хакими
logoлига 1 Франция
logoЗолотой мяч
logoСантьяго Канисарес
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoВитинья
logoУсман Дембеле
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
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