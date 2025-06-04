Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
Сантьяго Канисарес рассказал, кого считает главными претендентами на «Золотой мяч».
«Я не вижу Дембеле победителем. Он играл хорошо, Луис Энрике сделал его сильнее.
Посмотрим, что Ламин [Ямаль] сможет сделать в Лиге наций. Я думаю, что будут и другие годы, когда никто не сможет с ним конкурировать, но в этом году ему не хватает статистики, и он не сыграл в финале Лиги чемпионов.
Ашраф [Хакими] провел впечатляющий сезон; Витинья – лидер «ПСЖ» в плане игры. На мой взгляд, борьба должна идти между Витиньей и Ашрафом», – сказал бывший вратарь «Валенсии».
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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