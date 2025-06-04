«Питтсбург» назначил Дэна Мьюза главным тренером. Он был ассистентом в «Рейнджерс» и «Нэшвилле»

«Питтсбург» назначил Дэна Мьюза главным тренером.

Об этом объявил генеральный менеджер клуба Кайл Дубас. Напомним, «Пингвинс» расстались с Майком Салливаном в апреле после того, как в третий раз подряд не вышел в плей-офф.

«В ходе поиска мы пообщались со многими кандидатами, которых считали подходящими на роль главного тренера «Пингвинс», но в итоге именно Дэн Мьюз выделился как лучший выбор.

Что отличает Дэна – это его умение развивать игроков, побеждать на всех уровнях, где он работал главным тренером, а также его стабильный успех в работе со спецбригадами на уровне НХЛ », – сказал Дубас.

42-летний Мьюз приходит в «Питтсбург » с 20-летним тренерским опытом, включая пять сезонов в НХЛ в роли ассистента: в «Рейнджерс » (с 2023-го по 2025 год) и в «Нэшвилле » (с 2017 по 2020 год).

Под его руководством команды трижды выигрывали дивизион, а также дважды завоевывали Президентский Кубок. У Дэна также имеется опыт работы с юниорскими и молодежными сборными США.

Мьюз стал 23-м главным тренером в истории «Питтсбурга».