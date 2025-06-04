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  • Александр Тихонов: «Овечкину в Совфеде следовало спросить, почему у нас народ нищий. Если хочет в политику, флаг в руки. Но он не знает о реальном состоянии страны, экономики, промышленности»
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Александр Тихонов: «Овечкину в Совфеде следовало спросить, почему у нас народ нищий. Если хочет в политику, флаг в руки. Но он не знает о реальном состоянии страны, экономики, промышленности»

Александр Тихонов высказался о перспективах Александра Овечкина в политике.

Сегодня хоккеист встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда.

«Если Саша хочет идти в политику, флаг ему в руки. Я всегда к нему относился с большим уважением. Когда ему было 11 лет, я написал ему: «Быть тебе великим Александром». И он стал им.

Другое дело, что он не знает о реальном состоянии страны, ее экономики, промышленности, сельском хозяйстве, образовании. Дай Бог ему успехов.

Думаю, что ему следовало задать вопрос в Совете Федерации о том, почему у нас народ такой нищий, хотя живет на самой большой и богатой территории в мире. Если бы он такой вопрос задал, я бы его поприветствовал», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Александр Тихонов о Госдуме: «Где видно, чтобы Журова, Роднина, Валуев отстаивали интересы народа? Спортсменам не хрен там делать. Фетисов – один из немногих, кто делает предложения»

Журова про депутатство для Овечкина: «Есть много вещей, по которым придется принимать решение. Закрытие счетов за рубежом, публикация доходов. Захочет ли он это делать?»

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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