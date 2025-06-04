Александр Мостовой: «Готов войти в штаб Семака, так же, как и в «Спартак» или «Динамо». Мои слова – намеки, но никто не соглашается. Не для того 25 лет играл, чтобы что-то специально делать»

Александр Мостовой готов войти в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените».

«Соболева нельзя считать разочарованием сезона. Многие в «Зените » не забивают – там высокая конкуренция. Им не хватает меня в тренерском штабе? Возможно. Такого человека многим не хватает.

Мои слова о том, что я готов войти в штаб – это намеки, но никто не соглашается. Я готов войти в штаб Семака , почему нет… Так же, как и в «Спартак» или «Динамо ». Уже, возможно, поздно строить мою тренерскую карьеру, но я не один такой. Кто-то залезает, а кто-то – нет.

Делаю ли я что-то, чтобы стать тренером? Нет, я не для этого в футбол 25 лет играл. Чтобы кого-то подсиживать или что-то специально делать… Надо жить! Многие до 50 лет не доживают. Главное – быть хорошим человеком, чтобы тебя уважали. У любого спросите – все знают, кто такой Мостовой. Так же знают и Зидана, и Фигу, например. А кого-то из тренеров вообще не знают – в этом и вся разница», – сказал бывший полузащитник сборной России.