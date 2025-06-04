  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Готов войти в штаб Семака, так же, как и в «Спартак» или «Динамо». Мои слова – намеки, но никто не соглашается. Не для того 25 лет играл, чтобы что-то специально делать»
107

Александр Мостовой: «Готов войти в штаб Семака, так же, как и в «Спартак» или «Динамо». Мои слова – намеки, но никто не соглашается. Не для того 25 лет играл, чтобы что-то специально делать»

Александр Мостовой готов войти в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените».

«Соболева нельзя считать разочарованием сезона. Многие в «Зените» не забивают – там высокая конкуренция. Им не хватает меня в тренерском штабе? Возможно. Такого человека многим не хватает.

Мои слова о том, что я готов войти в штаб – это намеки, но никто не соглашается. Я готов войти в штаб Семака, почему нет… Так же, как и в «Спартак» или «Динамо». Уже, возможно, поздно строить мою тренерскую карьеру, но я не один такой. Кто-то залезает, а кто-то – нет.

Делаю ли я что-то, чтобы стать тренером? Нет, я не для этого в футбол 25 лет играл. Чтобы кого-то подсиживать или что-то специально делать… Надо жить! Многие до 50 лет не доживают. Главное – быть хорошим человеком, чтобы тебя уважали. У любого спросите – все знают, кто такой Мостовой. Так же знают и Зидана, и Фигу, например. А кого-то из тренеров вообще не знают – в этом и вся разница», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1456 голосов
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoСергей Семак
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой: «Николич – лучший тренер чемпионата. Он даже с «Оренбургом» остался бы в РПЛ, а Мусаев бы вылетел»
564 июня, 10:25
Александр Мостовой о том, что Андрей Мостовой назвал его своеобразным: «Смешно. Замарал уважаемую в Европе фамилию. Если не будешь любить себя, в нашем футболе никто тебя любить не будет»
884 июня, 09:38
Андрей Мостовой об Александре Мостовом: «Своеобразный человек, очень любит себя. Надо быть чуть попроще, уважать других»
514 июня, 08:51
Мостовой про Карпина в «Динамо» и сборной: «Не должно быть совмещений, Анчелотти же не в «Реале» и Бразилии. Но если играешь с Монголией и Брунеем, можно себе еще пару команд найти»
723 июня, 19:13
Мостовой о замене «Химок» в РПЛ: «Надо оставлять «Оренбург» – «Пари НН» вылетел по спортивному принципу, «Ахмат» остался. О лишении лицензии нужно было объявлять до стыков»
743 июня, 10:24
Главные новости
Осимхен отклонил предложение «Аль-Хилаля» с зарплатой 30 млн евро в год. Форвард ранее не согласился на 26 млн евро
114 минут назад
«Насколько же в России безопасно: в Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя ограбят – даже днем». Экс-хавбек ЦСКА Дуду о странах
3630 минут назад
«Арсеналу» интересны Роджерс из «Астон Виллы» и Пайшао. Вингер «Фейеноорда» – альтернатива Нико Уильямсу и Сане
740 минут назад
«Вся Россия смотрит матчи сборной, чтобы порадоваться за нее в такое нелегкое время. Хорошо, что есть хоть какая-то отдушина». Булыкин об игре с Нигерией
645 минут назад
Джикия не оплатил 50 автоштрафов на 52 тысячи рублей. У него 247 нарушений ПДД с начала года, с 2021-го – больше двух тысяч («Постньюс»)
4454 минуты назад
Агент Агкацева: «У Стаса есть амбиции играть в ЛЧ за большие команды. Мечта – АПЛ. Если политическая ситуация наладится, будем стремиться туда»
4сегодня, 10:35
«МЮ» улучшит предложение по Мбемо. «Брентфорд» не продал вингера за 45+10 млн фунтов
3сегодня, 10:34
«Аталанта» договорилась с Юричем о назначении главным тренером. Контракт – до 2027-го
17сегодня, 10:28
Пирло о похожих на него игроках: «Де Йонг контролирует игру из глубины, Чалханоглу впечатляет техникой, у Ровеллы великолепный игровой интеллект»
9сегодня, 10:19
Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ: «Есть доказательная база. Мы даже Бразилии уступаем – мало играем. Клубы из Москвы лишь 10 раз выезжают за пределы города – смешные цифры»
64сегодня, 10:17
Ко всем новостям
Последние новости
Агкацев признан лучшим игроком сезона в «Краснодаре». Кордоба – 2-й, Сперцян – 3-й в голосовании болельщиков
8 минут назад
Бувач звонил Шахину с целью узнать об интересе возглавить «Динамо». Влияние директора уменьшилось, в клубе отказалась от иностранных тренеров (Legalbet)
14 минут назад
«Милану» интересен лучший бомбардир Серии А Ретеги, несмотря на высокий ценник. «Ювентус» также следит за форвардом «Аталанты»
114 минут назад
«Ахмат», «Динамо» Махачкала и «Рубин» поздравили мусульман с Курбан-Байрамом
116 минут назад
Тедеев о замене Дзюбы в матче с «Локо»: «Игра была неудачной, он отреагировал нехорошо. Единственное, о чем я жалею – переживала мама Артема. Я ей сказал: «Теть Свет, извините меня»
132 минуты назад
У болельщика «ПСЖ» украли инвалидную коляску стоимостью 4800 евро во время финала ЛЧ
633 минуты назад
Экс-судья Ирматов о выходе Узбекистана на ЧМ-2026: «Мы ждали этого исторического дня 33 года. Наша сборная осуществила мечту, желаю им больших побед»
136 минут назадВидео
Эменике о Карпине: «Отличный тренер и человек, был мне как отец. В «Спартаке» за него держалась вся команда»
53 минуты назад
Инсайдер Harumi: «Говорят, что «Спартак» открывает свою киберспортивную команду»
1сегодня, 10:32Киберспорт
«Вест Хэм» объявил о выкупе Тодибо у «Ниццы». «Барса» получит около 8,5 млн евро – 20 % от сделки
5сегодня, 10:30