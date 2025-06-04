«Интер» купил хавбека загребского «Динамо» Сучича за 14+2,5 млн евро
«Интер» подписал 21-летнего хорватского полузащитника.
Миланский клуб объявил о трансфере Петара Сучича из загребского «Динамо».
По информации Фабрицио Романо, стоимость сделки составила 14 миллионов евро, еще 2,5 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов. Хорватский клуб также может получить определенный процент от суммы перепродажи игрока.
В минувшем сезоне чемпионата Хорватии Сучич провел 26 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Россия
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Интера»
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