«Интер» купил хавбека загребского «Динамо» Сучича за 14+2,5 млн евро

«Интер» подписал 21-летнего хорватского полузащитника.

Миланский клуб объявил о трансфере Петара Сучича из загребского «Динамо».

По информации Фабрицио Романо, стоимость сделки составила 14 миллионов евро, еще 2,5 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов. Хорватский клуб также может получить определенный процент от суммы перепродажи игрока.

В минувшем сезоне чемпионата Хорватии Сучич провел 26 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .