ЦСКА забил СКА 5 голов в первом периоде. Ротенберг снова выпустил Заврагина, замененного на 1-й минуте
Роман Ротенберг дважды поменял вратарей в 1-м периоде матча против ЦСКА.
Команда под руководством Ильи Воробьева принимает СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
ЦСКА забил 2 гола на первой минуте встречи. После этого СКА заменил Егора Заврагина, место в воротах занял Павел Мойсевич.
Всего в первом периоде армейцы забросили 5 шайб. После 5-го пропущенного гола на 15-й минуте Роман Ротенберг поменял Мойсевича и снова выпустил Заврагина на лед.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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