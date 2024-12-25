ЦСКА забил СКА 5 голов в первом периоде. Ротенберг снова выпустил Заврагина, замененного на 1-й минуте

Роман Ротенберг дважды поменял вратарей в 1-м периоде матча против ЦСКА.

Команда под руководством Ильи Воробьева принимает СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

ЦСКА забил 2 гола на первой минуте встречи. После этого СКА заменил Егора Заврагина , место в воротах занял Павел Мойсевич .

Всего в первом периоде армейцы забросили 5 шайб. После 5-го пропущенного гола на 15-й минуте Роман Ротенберг поменял Мойсевича и снова выпустил Заврагина на лед.