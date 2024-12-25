Ротенберг о травме Кузнецова: «Удар в голову – сотрясение, он был без сознания. Диагноз очень плохой, выбыл надолго, думаю»

Роман Ротенберг заявил, что Евгений Кузнецов получил сотрясение мозга.

СКА проиграл ЦСКА со счетом 6:5 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В середине второго периода форвард петербуржцев Евгений Кузнецов получил травму , столкнувшись с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым.

– Что с Кузнецовым?

– К сожалению, диагноз очень плохой. Пока не буду публично говорить ничего, но очень плохой диагноз. Удар в голову – сотрясение. Он был без сознания. Это уже пусть разбирают профессионалы.

– Следующий матч он пропустит?

– Думаю, он выбыл надолго, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.