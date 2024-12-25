Ротенберг о травме Кузнецова: «Удар в голову – сотрясение, он был без сознания. Диагноз очень плохой, выбыл надолго, думаю»
Роман Ротенберг заявил, что Евгений Кузнецов получил сотрясение мозга.
СКА проиграл ЦСКА со счетом 6:5 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В середине второго периода форвард петербуржцев Евгений Кузнецов получил травму, столкнувшись с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым.
– Что с Кузнецовым?
– К сожалению, диагноз очень плохой. Пока не буду публично говорить ничего, но очень плохой диагноз. Удар в голову – сотрясение. Он был без сознания. Это уже пусть разбирают профессионалы.
– Следующий матч он пропустит?
– Думаю, он выбыл надолго, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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