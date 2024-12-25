Кагигао находится в Москве и общается со «Спартаком». О назначении испанца спортивным директором должны объявить до конца года (Sport24)

Фрэнсис Кагигао близок к назначению на пост спортивного директора «Спартака».

Об этом Sport24 сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Испанец уже прибыл в Москву и ведет переговоры с красно-белыми.

«Вчера Кагигао попрощался с «Галатасараем» и вечером выехал в Россию для переговоров со «Спартаком». Сейчас он уже находится в Москве и общается с клубом. Стороны планируют заключить долгосрочное соглашение. Если не случится чего-то экстраординарного, «Спартак» должен объявить о назначении Кагигао до конца этого года.

Вместе с испанцем в «Спартак» придут два помощника-скаута. Первый – работает на европейском рынке, второй – специалист по Латинской Америке», – сказал источник.