Кагигао находится в Москве и общается со «Спартаком». О назначении испанца спортивным директором должны объявить до конца года (Sport24)
Фрэнсис Кагигао близок к назначению на пост спортивного директора «Спартака».
Об этом Sport24 сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Испанец уже прибыл в Москву и ведет переговоры с красно-белыми.
«Вчера Кагигао попрощался с «Галатасараем» и вечером выехал в Россию для переговоров со «Спартаком». Сейчас он уже находится в Москве и общается с клубом. Стороны планируют заключить долгосрочное соглашение. Если не случится чего-то экстраординарного, «Спартак» должен объявить о назначении Кагигао до конца этого года.
Вместе с испанцем в «Спартак» придут два помощника-скаута. Первый – работает на европейском рынке, второй – специалист по Латинской Америке», – сказал источник.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем