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КХЛ. ЦСКА против СКА, «Ак Барс» в гостях у минского «Динамо», «Торпедо» примет «Локомотив»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

ЦСКА будет противостоять СКА, «Ак Барс» проведет гостевой матч с минским «Динамо», «Торпедо» примет «Локомотив».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСалават Юлаев
logoАмур
logoТорпедо
logoДинамо Минск
logoАк Барс
результаты матчей
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