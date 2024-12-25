Мостовой о словах Абаскаля про «Спартак»: «Была бы совесть, молчал бы. Эти нефутбольные люди делают себе карьеру за счет футбольных. Да, он был недавно, но что от этого багажа осталось?»

Александр Мостовой высказался о роли Гильермо Абаскаля в результатах «Спартака».

Ранее экс-тренер красно-белых, покинувший свой пост в апреле, заявил : «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».

«Эти нефутбольные люди делают себе карьеру за счет футбольных людей. Эти слова это подчеркивают. Человек должен сказать спасибо за то, что его где‑то откапали и дали два года футбольной жизни. Была бы совесть, он бы молчал. А нефутбольных бессовестных людей много. Как можно такое говорить?

Да, Абаскаль был в «Спартаке» недавно, но что от этого багажа осталось? Тогда получается, что он тоже пришел на чей‑то багаж, который он потерял и искал два года», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».