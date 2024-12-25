Мостовой о словах Абаскаля про «Спартак»: «Была бы совесть, молчал бы. Эти нефутбольные люди делают себе карьеру за счет футбольных. Да, он был недавно, но что от этого багажа осталось?»
Александр Мостовой высказался о роли Гильермо Абаскаля в результатах «Спартака».
Ранее экс-тренер красно-белых, покинувший свой пост в апреле, заявил: «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».
«Эти нефутбольные люди делают себе карьеру за счет футбольных людей. Эти слова это подчеркивают. Человек должен сказать спасибо за то, что его где‑то откапали и дали два года футбольной жизни. Была бы совесть, он бы молчал. А нефутбольных бессовестных людей много. Как можно такое говорить?
Да, Абаскаль был в «Спартаке» недавно, но что от этого багажа осталось? Тогда получается, что он тоже пришел на чей‑то багаж, который он потерял и искал два года», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем