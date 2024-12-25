Юран об Абаскале: «Почему Угальде при тебе не забивал? Если сейчас начал – значит, ему другой тренер все объяснил? Разговоры про багаж – бред»

Сергей Юран отреагировал на высказывание Гильермо Абаскаля о «Спартаке».

Бывший главный тренер красно-белых высказался о команде, которая идет третьей в этом сезоне Мир РПЛ под руководством Деяна Станковича : «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами».

«Футболиста нужно встроить в игру новой команды так, чтобы он максимально показывал свои качества на поле. Станкович и сам был футболистом высокого уровня. Наверняка он проводил индивидуальные беседы с Угальде и какие-то нюансы ему объяснил, раз тот начал забивать по два-три-четыре гола. Вот лучший ответ на высказывания Абаскаля.

Почему Угальде при тебе не забивал? Ты же достаточно времени с ним работал, длинные зимние сборы провел. И если он сейчас начал забивать – значит, ты ему все объяснил или другой тренер? Так что все эти разговоры про багаж – бред.

И говорить «я собирал команду» – тоже некорректно. Ее клуб собирал, на свои деньги. А ты как тренер не смог с ней добиться положительных результатов, чтобы тебя не уволили. Вот и весь ответ», – сказал экс-футболист и тренер «Спартака».

Юран о словах Абаскаля про «Спартак»: «Это крик души уже какой-то. Кого и что он там собирал? Можно помидоры собирать»

«Абаскаль не сделал ничего хорошего для «Спартака». При нем Угальде забил 1 мяч в 15 матчах, а без него – 16 голов. Это не его багаж». Шикунов о словах экс-тренера красно-белых

Абаскаль об Угальде: «Мне нравятся такие игроки – типа Агуэро и Лаутаро. Руис и Жуджла отказали «Спартаку», и я нашел Манфреда, хорошо выступавшего в «Твенте»