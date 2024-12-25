  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юран об Абаскале: «Почему Угальде при тебе не забивал? Если сейчас начал – значит, ему другой тренер все объяснил? Разговоры про багаж – бред»
5

Юран об Абаскале: «Почему Угальде при тебе не забивал? Если сейчас начал – значит, ему другой тренер все объяснил? Разговоры про багаж – бред»

Сергей Юран отреагировал на высказывание Гильермо Абаскаля о «Спартаке».

Бывший главный тренер красно-белых высказался о команде, которая идет третьей в этом сезоне Мир РПЛ под руководством Деяна Станковича: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами».

«Футболиста нужно встроить в игру новой команды так, чтобы он максимально показывал свои качества на поле. Станкович и сам был футболистом высокого уровня. Наверняка он проводил индивидуальные беседы с Угальде и какие-то нюансы ему объяснил, раз тот начал забивать по два-три-четыре гола. Вот лучший ответ на высказывания Абаскаля.

Почему Угальде при тебе не забивал? Ты же достаточно времени с ним работал, длинные зимние сборы провел. И если он сейчас начал забивать – значит, ты ему все объяснил или другой тренер? Так что все эти разговоры про багаж – бред.

И говорить «я собирал команду» – тоже некорректно. Ее клуб собирал, на свои деньги. А ты как тренер не смог с ней добиться положительных результатов, чтобы тебя не уволили. Вот и весь ответ», – сказал экс-футболист и тренер «Спартака».

Юран о словах Абаскаля про «Спартак»: «Это крик души уже какой-то. Кого и что он там собирал? Можно помидоры собирать»

«Абаскаль не сделал ничего хорошего для «Спартака». При нем Угальде забил 1 мяч в 15 матчах, а без него – 16 голов. Это не его багаж». Шикунов о словах экс-тренера красно-белых

Абаскаль об Угальде: «Мне нравятся такие игроки – типа Агуэро и Лаутаро. Руис и Жуджла отказали «Спартаку», и я нашел Манфреда, хорошо выступавшего в «Твенте»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoГильермо Абаскаль
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoСергей Юран
logoМанфред Угальде
logoЧемпионат.com
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Широков о словах Абаскаля про «Спартак»: «Багаж качественный, претендует на первое место. При нем же пришло 90% нынешнего состава»
4сегодня, 13:55
Жулин о «Спартаке»: «Не видел тренера хуже, чем Абаскаль. Харизма Станковича делает свое дело – команда показывает очень сильный футбол»
47сегодня, 09:31
Мостовой о словах Абаскаля про «Спартак»: «Была бы совесть, молчал бы. Эти нефутбольные люди делают себе карьеру за счет футбольных. Да, он был недавно, но что от этого багажа осталось?»
87сегодня, 09:02
Каррера о словах Абаскаля про багаж в «Спартаке»: «Я воспринимаю такие фразы с улыбкой. За тренера всегда говорит только результат. А то, что думают другие, не должно волновать Станковича»
38сегодня, 06:34
Рекомендуем
Главные новости
Бурак Йылмаз: «Мне не хотелось в «Локомотив», но он соглашался на все. Когда позвонили из «Галатасарая» и сказали не подписывать, я произнес: «Хвала Аллаху!»
19 минут назад
Джеррард – лучший игрок «Ливерпуля» в АПЛ по версии Liverpool Echo. Салах – 2-й, Суарес – 4-й
1625 минут назад
Глушенков признан российским игроком года по версии «Матч Премьер». Зрители выбрали Тюкавина, эксперты Гасилин и Корнеев – хавбека «Зенита»
3434 минуты назад
Титов о «Спартаке»: «Матч с «Зенитом» будет ключевым, может решаться вопрос чемпионства. Руководители могут пообщаться с фанатами, нужна максимальная поддержка в 40 тысяч человек»
1058 минут назад
В отпуск футболисты РПЛ едут налегке. А как они готовятся к матчам?
сегодня, 19:00Спецпроект
Андрей Аршавин: «Всегда хотел быть президентом «Зенита». Это же круто – руководить таким клубом»
14сегодня, 18:53
«Барселона» предлагает Та контракт по схеме «3+1» и менее выгодные условия, чем «Бавария» и клубы АПЛ. Каталонцы убеждены, что желание защитника играть за «блауграну» перевесит
37сегодня, 18:43
Мостовой об Абаскале: «Пусть возглавит «Сокол», например. Гильермо, подними уровень футбола в Саратове! И там свой багаж тоже можно будет оставить!»
24сегодня, 18:42
«Спартак» предлагал 1 млн рублей в месяц и бонусы игроку года в Беларуси – 21-летнему вратарю Лапоухову из «Динамо» Минск (Metaratings)
5сегодня, 18:28
Трое изнасиловавших журналистку «Матч ТВ» мужчин получили от 4 до 9 лет колонии общего режима
166сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Винисиус посетил матч НБА «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио». Вингера «Реала» показали на медиакубе
827 минут назадФото
Касадо о Педри: «Игрок мирового уровня, один из лучших на своей позиции. Он доказывает это в каждом матче, облегчая мою работу на поле»
142 минуты назад
Булыкин о выборах в РФС: «Буду участвовать в следующий цикл. Дюков – хороший президент, сейчас надо быть в одной упряжке и помогать нашему футболу развиваться в сложное время»
7сегодня, 18:51
Маротта о скудетто: «Аталанта» – один из главных фаворитов, она достигла зрелости. Милан» и «Юве» готовы присоединиться к борьбе»
3сегодня, 18:28
Соболев и стример по Доте Ростик «сделали новогоднего добра» в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
2сегодня, 17:50
Тчуамени о футболистах: «Нас любят и ненавидят одновременно, такое впечатление. Самое сложное – сосредоточиться на главном с учетом того, что происходит вокруг»
2сегодня, 17:47
Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в первой части Мир РПЛ. У форварда 8+3 в 14 матчах
2сегодня, 17:26
Пименов о российском игроке года: «Лучшим был Сафонов, его трансфер в «ПСЖ» – очень мощно. Важно, что начал играть, конкурируя с Доннаруммой»
3сегодня, 16:57
Колосков о Дюкове: «Ни в одной спортивной федерации России нет такого развития, как в футболе. Он настоящая находка»
12сегодня, 16:53
«Абаскаль не сделал ничего хорошего для «Спартака». При нем Угальде забил 1 мяч в 15 матчах, а без него – 16 голов. Это не его багаж». Шикунов о словах экс-тренера красно-белых
9сегодня, 16:46
Рекомендуем