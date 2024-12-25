«Трактор» обменял Котляревского и Щучинова в «Северсталь» на Коростелева и Иванова
«Трактор» и «Северсталь» провели обмен с участием четырех игроков.
В результате сделки челябинцы получили форварда Никиту Коростелева и защитника Глеба Иванова. Череповецкий клуб пополнили нападающий Михаил Котляревский и защитник Артем Щучинов.
Коростелев провел 34 матча в текущем регулярном чемпионате. У 27-летнего форварда 23 (13+10) баллов за результативность. У 21-летнего Иванова в активе 9 игр в этом сезоне КХЛ.
27-летний Котляревский набрал 18 (9+9) очков в 36 матчах сезона, у 19-летнего Щучинова 3 игры в этом Фонбет чемпионате КХЛ и 20 – в Olimpbet ВХЛ.
Контракт каждого из четырех игроков рассчитан до конца сезона-2024/25.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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