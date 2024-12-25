Губерниев о багаже Абаскаля в «Спартаке»: «Все, что сейчас в Большом театре происходит – тоже его наследие, наша архитектура потрясающая. Передачи Гаврилова – это он Бескову подсказал 100%»

Дмитрий Губерниев пошутил о багаже Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Испанский специалист, говоря о «Спартаке», заявил: «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами» . Абаскаль покинул московский клуб в апреле.

«В принципе, все, что сейчас в Большом театре происходит – это тоже наследие Гильермо Абаскаля , а не Юрия Григоровича. Абаскаль – тот человек, который оставил огромное наследие. Вся наша архитектура потрясающая, не только в Москве, но и в Северной столице – это все Абаскаль. Посмотрите на один храм Василия Блаженного! Это же тоже архитектор Абаскаль. Поэтому я с ним полностью согласен, мне даже нечего возразить. В общем, спасибо Абаскалю, что внес такой вклад в культуру России!

И вообще, если мы вспомним блестящую игру и передачи Юрия Гаврилова в «Спартаке », то это тоже Гильермо Абаскаль. Абаскаль Бескову подсказал сто процентов. Думаю, где-то на подступах к московской Олимпиаде, когда Гаврилов перешел из «Динамо» в «Спартак», именно Абаскаль был тот человек, который сначала шепнул Старостину, Андрею Петровичу, а Андрей Петрович – Николаю Петровичу. Поэтому правда спасибо Абаскалю!

Мостовой едет в Шереметьево за багажом Абаскаля? Полетел в Испанию леща дать Гильермо, что ли? Если надо, уверен, Александр довезет багаж. Но, конечно, странно, что этим занимается именно он. Может, просто так развлекается человек?» – заявил комментатор «Матч ТВ».