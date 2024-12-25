Семин об Абаскале и «Спартаке»: «Какой-то багаж все-таки остался, наверное. Большая часть игроков была в команде и в то время, некоторые заслуги у него есть»
Юрий Семин высказался о багаже Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
Испанский специалист, покинувший московский клуб в апреле, говоря о «Спартаке» заявил: «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».
«Наверное, какой-то «багаж» все-таки остался. Как минимум большая часть игроков была в команде и в то время. При Абаскале были периоды, которые дарили много эмоций, вызывали энтузиазм. Но он не смог это удержать по каким-то причинам.
Пожалуй, некоторые заслуги у него есть. Не думаю, что Абаскаль действительно считает, что сегодняшний «Спартак» построил он и его штаб. Все-таки он разумный человек. Отмечу лишь, что энтузиазма при нем было много, но затем работа была неудачной», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ВсеПроСпорт
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