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Семин об Абаскале и «Спартаке»: «Какой-то багаж все-таки остался, наверное. Большая часть игроков была в команде и в то время, некоторые заслуги у него есть»

Юрий Семин высказался о багаже Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Испанский специалист, покинувший московский клуб в апреле, говоря о «Спартаке» заявил: «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».

«Наверное, какой-то «багаж» все-таки остался. Как минимум большая часть игроков была в команде и в то время. При Абаскале были периоды, которые дарили много эмоций, вызывали энтузиазм. Но он не смог это удержать по каким-то причинам.

Пожалуй, некоторые заслуги у него есть. Не думаю, что Абаскаль действительно считает, что сегодняшний «Спартак» построил он и его штаб. Все-таки он разумный человек. Отмечу лишь, что энтузиазма при нем было много, но затем работа была неудачной», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ВсеПроСпорт
logoГильермо Абаскаль
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoЮрий Семин
logoпремьер-лига Россия
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