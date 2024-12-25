Александр Мостовой: «Готов тренировать клуб РПЛ в 2025 году. Мой телефон доступен 24 часа в сутки – всегда открыт к предложениям»

Александр Мостовой рассказал о планах на 2025 год.

Ранее в РФС сообщили , что экс-футболисту могут выдать тренерскую лицензию в начале следующего года.

«Я готов тренировать клуб РПЛ в 2025 году. Я всегда открыт к предложениям. Мой телефон доступен 24 часа в сутки.

Лицензию должен получить в январе. Сейчас начался отпуск, все разъехались. Так что, ждем», – заявил экс-игрок «Спартака» и сборной России.

Мостовой о тренерской лицензии: «Получу в конце января, скорее всего. Предложений по стажировке или работе пока не было. Планов не строю – как по сегодняшней жизни что-то можно строить?»