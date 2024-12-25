Александр Мостовой: «Готов тренировать клуб РПЛ в 2025 году. Мой телефон доступен 24 часа в сутки – всегда открыт к предложениям»
Александр Мостовой рассказал о планах на 2025 год.
Ранее в РФС сообщили, что экс-футболисту могут выдать тренерскую лицензию в начале следующего года.
«Я готов тренировать клуб РПЛ в 2025 году. Я всегда открыт к предложениям. Мой телефон доступен 24 часа в сутки.
Лицензию должен получить в январе. Сейчас начался отпуск, все разъехались. Так что, ждем», – заявил экс-игрок «Спартака» и сборной России.
Мостовой о тренерской лицензии: «Получу в конце января, скорее всего. Предложений по стажировке или работе пока не было. Планов не строю – как по сегодняшней жизни что-то можно строить?»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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