Трое изнасиловавших журналистку «Матч ТВ» мужчин получили от 4 до 9 лет колонии общего режима

Мужчинам, изнасиловавшим журналистку «Матч ТВ», вынесен приговор.

Нападение на девушку произошло в ночь на 6 июля, когда она возвращалась с работы мимо Останкинского пруда. Это произошло около 02:30, спустя 40 минут один из подозреваемых был задержан. Им оказался 24-летний Мухриддин, который приехал в Москву на заработки из Узбекистана. Вскоре рядом со станцией метро «ВДНХ» сотрудники полиции задержали еще двоих его соотечественников – 25-летнего Бунеда и 22-летнего Жавохира.

«Двое подсудимых приговорены к девяти годам лишения свободы, третий – к четырем годам. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Прокурор просил суд назначить каждому из фигурантов 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», – сообщили в столичной прокуратуре.