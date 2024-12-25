Кузнецов травмировался после силового от Провольнева во 2-м периоде. Форвард СКА в сопровождении врачей покинул лед

Евгений Кузнецов получил травму и покинул площадку во 2-м периоде матча с ЦСКА.

Московский клуб принимает СКА (5:0 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард петербургской команды Евгений Кузнецов получил травму во втором периоде, столкнувшись с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым. После оказания медицинской помощи Кузнецов в сопровождении врачей ушел в подтрибунное помещение.