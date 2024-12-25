«Cкакать на камеру от того, что сорвал два выброса и все остальное... Я не понимаю этого». Авербух о радости Козловского серебру на ЧР

Илья Авербух раскритиковал поведение Дмитрия Козловского на чемпионате России.

На турнире в Омске Козловский завоевал серебро в паре с Александрой Бойковой. Победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронзовыми призерами стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

«Знаете, что мне не понравилось в Козловском. Вот откатались Хабибуллина и Княжук – и по элементам они откатались лучше: сделали тройной лутц, да, она упала с риттбергера, но два выброса. Полный набор. И вот ребята сидят, ждут, любой человек понимает, что, в общем-то, они выиграли. Оценки высвечивают, судьи как-то поиграли – и Бойкова – Козловский вторые.

По мне, зная, что я сегодня навалял, ну принял, а он делает: «Да» (взмахнул кулаком – Спортс’’). Какое «да» вообще? Какое здесь «да»? Я понимаю эмоциональную радость: я второй, я удержался. Но ты уже был на Европе, на мире, ты уже в таком статусе…

Я не понимаю этого. Я бы сидел в собственном анализе. При чем тут второе место – я приехал биться за первое. И я сегодня навалял. Но скакать на камеру «да» от того, что сорвал два выброса и все остальное… И видно же, что ребята откатали… Да, потом он подбежал, сказал: вы молодцы. Но вот это «да» не надо. «Да» – это когда ты сделал.

В общем, мне это «да» не понравилось», – сказал хореограф, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Авербух .

Когда-то Козловский, побеждая, кричал «в очередь!» Теперь рад серебру как подарку