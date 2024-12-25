Радимов про Абаскаля: «Скучает по России. Бабла дали, никем не был, а тут у руля самой популярной команды страны, результата не требовали. А «Спартак» опоздал на год с увольнением мастера»
– Если «Спартак» играет на «багаже Абаскаля», то «Гранада», которую он тренировал после, должна в следующем году обыграть «Реал» и «Барсу» и выиграть Лигу чемпионов!
Всем надо внимательно прислушаться к словам Абаскаля, заполучить его в тренеры, потом выгнать – и тогда у вас будет счастье.
А если серьезно, это мы здесь можем ржать над такими словами, а если он такое ляпнет в Испании, его никуда в жизни больше не позовут.
– Похоже, Гильермо скучает по России...
– Конечно скучает. А что: лафа, бабла дали, никем не был, а тут у руля самой популярной команды страны, результата не требовали. Конечно скучает! Другое дело, что Россия по нему совершенно не скучает – и очень давно. А «Спартак», как я уже не раз говорил, опоздал на год, наверное, чтоб выгнать этого мастера.
– А у Станковича, на ваш взгляд, уже накоплен какой-то багаж?
– Мне, кстати, очень интересно мнение Станковича на этот счет. Абаскаль говорит, что пригласил Дуарте, Рябчука, Бабича... Но он же тренер, а не спортивный директор! Ему надо было тренировать. А он рассказывает о каких-то трансферных делах. И хоронит себя просто в этом интервью.
Он должен был их тренировать. То, что это хорошие футболисты, показывает сейчас Станкович. А если при тебе эти футболисты играли плохо, то ты не тренер, – отметил бывший полузащитник «Зенита».
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