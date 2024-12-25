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  • Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Винисиус – 2-й, Рафинья – 3-й, Мбаппе – 7-й
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Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Винисиус – 2-й, Рафинья – 3-й, Мбаппе – 7-й

Мохамед Салах считается претендентом на «Золотой мяч».

Вингер «Ливерпуля» расположился на первой позиции в обновленном рейтинге Goal.

Десятка фаворитов выглядит следующим образом:

1. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (прошлое место в рейтинге – 1);

2. Винисиус Жуниор, «Реал» (4);

3. Рафинья Диас, «Барселона» (3);

4. Джамал Мусиала, «Бавария» (5);

5. Роберт Левандовски, «Барселона» (2);

6. Ламин Ямаль, «Барселона» (6);

7. Килиан Мбаппе, «Реал» (10);

8. Харри Кейн, «Бавария» (8);

9. Коул Палмер, «Челси» (13);

10. Флориан Виртц, «Байер» (11).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal.com
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoРафинья Диас
logoФлориан Виртц
logoЛамин Ямаль
logoРоберт Левандовски
logoКилиан Мбаппе
logoДжамал Мусиала
logoХарри Кейн
logoКоул Палмер
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoБайер
logoпремьер-лига Англия
logoБавария
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЧелси
logoбундеслига Германия
logoЗолотой мяч
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