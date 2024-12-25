Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Винисиус – 2-й, Рафинья – 3-й, Мбаппе – 7-й
Мохамед Салах считается претендентом на «Золотой мяч».
Вингер «Ливерпуля» расположился на первой позиции в обновленном рейтинге Goal.
Десятка фаворитов выглядит следующим образом:
1. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (прошлое место в рейтинге – 1);
2. Винисиус Жуниор, «Реал» (4);
3. Рафинья Диас, «Барселона» (3);
4. Джамал Мусиала, «Бавария» (5);
5. Роберт Левандовски, «Барселона» (2);
6. Ламин Ямаль, «Барселона» (6);
7. Килиан Мбаппе, «Реал» (10);
8. Харри Кейн, «Бавария» (8);
9. Коул Палмер, «Челси» (13);
10. Флориан Виртц, «Байер» (11).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal.com
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