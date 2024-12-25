Джимми Батлер предпочитает покинуть «Майами» до дедлайна

«Майами» и Джимми Батлер готовы расстаться друг с другом.

Шестикратный участник Матча всех звезд НБА предпочитает покинуть «Хит» до дедлайна обменов 6 февраля, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания со ссылкой на источники из лиги.

Ранее сообщалось, что «Майами » готов выслушать предложения по Батлеру , и что форвард хотел бы продолжить карьеру в команде, претендующей на чемпионство. Батлер официально не просил обмен, но готов к уходу.

Батлер заработает 49 миллионов долларов за этот сезон, также в его контракте есть опция на сезон-2025/26 стоимостью 52 миллиона. Минувшим летом стороны не смогли договориться о продлении соглашения.

По словам источников, команды были проинформированы о том, что Батлер намерен отказаться от опции игрока на сезон-2025/26 и стать свободным агентом в июле.

Предпочтительными вариантами Батлера называют «Финикс», «Голден Стэйт», «Даллас» и «Хьюстон».