Джимми Батлер предпочитает покинуть «Майами» до дедлайна
Шестикратный участник Матча всех звезд НБА предпочитает покинуть «Хит» до дедлайна обменов 6 февраля, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания со ссылкой на источники из лиги.
Ранее сообщалось, что «Майами» готов выслушать предложения по Батлеру, и что форвард хотел бы продолжить карьеру в команде, претендующей на чемпионство. Батлер официально не просил обмен, но готов к уходу.
Батлер заработает 49 миллионов долларов за этот сезон, также в его контракте есть опция на сезон-2025/26 стоимостью 52 миллиона. Минувшим летом стороны не смогли договориться о продлении соглашения.
По словам источников, команды были проинформированы о том, что Батлер намерен отказаться от опции игрока на сезон-2025/26 и стать свободным агентом в июле.
Предпочтительными вариантами Батлера называют «Финикс», «Голден Стэйт», «Даллас» и «Хьюстон».
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