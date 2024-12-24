Лыжи. Чемпионат России. Сорина, Смирнова, Каличева, Истомина, Никитина, Пеклецова, Крупицкая, Пантрина выступят в марафоне
25 декабря на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет женский марафон.
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам
Кирово-Чепецк
Женщины
30 км, масс-старт, свободный стиль
Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
2. Арина Каличева
4. Екатерина Никитина
10. Арина Кусургашева
12. Елизавета Еремеева
13. Ольга Жолудева
14. Дарья Рогозина
16. Алеся Рушенцева
17. Анастасия Игнатьева
18. Арина Былинко
19. Ирина Ибрагимова
20. Лариса Рясина
23. Дарья Белослудцева
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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