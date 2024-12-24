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Лыжи. Чемпионат России. Сорина, Смирнова, Каличева, Истомина, Никитина, Пеклецова, Крупицкая, Пантрина выступят в марафоне

25 декабря на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет женский марафон.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам

Кирово-Чепецк

Женщины

30 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена». 

Старт-лист 

1. Екатерина Смирнова

2. Арина Каличева

3. Мария Истомина 

4. Екатерина Никитина 

5. Татьяна Сорина

6. Алина Пеклецова 

7. Евгения Крупицкая 

8. Елизавета Пантрина 

9. Алиса Жамбалова 

10. Арина Кусургашева 

11. Анастасия Прокофьева 

12. Елизавета Еремеева 

13. Ольга Жолудева 

14. Дарья Рогозина 

15. Елизавета Шалабода 

16. Алеся Рушенцева 

17. Анастасия Игнатьева 

18. Арина Былинко 

19. Ирина Ибрагимова

20. Лариса Рясина 

23. Дарья Белослудцева 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoМария Истомина
Екатерина Смирнова
logoЕвгения Крупицкая
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Алина Пеклецова
logoАлиса Жамбалова
logoАнастасия Прокофьева (Рыгалина)
logoЕлизавета Шалабода
Ольга Жолудева
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Екатерина Никитина
Лариса Рясина
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logoАрина Былинко
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