Александр Мостовой: «Багаж Аленичева лучше багажа Абаскаля. Гильермо до него как до Луны. Он в футбол не пробовал играть?»

Александр Мостовой сравнил багаж Дмитрия Аленичева и Гильермо Абаскаля.

«Багаж Аленичева, конечно, лучше багажа Абаскаля . У Димы такое прошлое, связанное с футболом. Абаскалю до него как до Луны. Как и до Мостового и тех, кто играл в футбол всю свою жизнь.

Как было хорошо, когда про этого испанца ничего не говорили и не писали. И хочу ему задать такой вопрос, а в футбол он не пробовал играть?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

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