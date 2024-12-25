Александр Мостовой: «Багаж Аленичева лучше багажа Абаскаля. Гильермо до него как до Луны. Он в футбол не пробовал играть?»
Александр Мостовой сравнил багаж Дмитрия Аленичева и Гильермо Абаскаля.
«Багаж Аленичева, конечно, лучше багажа Абаскаля. У Димы такое прошлое, связанное с футболом. Абаскалю до него как до Луны. Как и до Мостового и тех, кто играл в футбол всю свою жизнь.
Как было хорошо, когда про этого испанца ничего не говорили и не писали. И хочу ему задать такой вопрос, а в футбол он не пробовал играть?» – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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