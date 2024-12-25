Дюков будет единственным кандидатом на пост президента РФС на выборах в феврале («РБ Спорт»)
Дюков будет единственным кандидатом на пост президента РФС.
В РФС завершился прием документов от членов РФС о кандидатах на пост президента РФС.
По информации «РБ Спорт», единственным кандидатом на этот пост стал Александр Дюков, действующий глава РФС.
Он руководит союзом с февраля 2019-го года – Дюков победил на выборах в 2019-м году, а затем в 2021-м. Оба раза выборы были безальтернативными.
Выборы состоятся на конференции РФС, которая пройдет 2 февраля 2025 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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