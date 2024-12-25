Дюков будет единственным кандидатом на пост президента РФС на выборах в феврале («РБ Спорт»)

Дюков будет единственным кандидатом на пост президента РФС.

В РФС завершился прием документов от членов РФС о кандидатах на пост президента РФС.

По информации «РБ Спорт», единственным кандидатом на этот пост стал Александр Дюков , действующий глава РФС.

Он руководит союзом с февраля 2019-го года – Дюков победил на выборах в 2019-м году, а затем в 2021-м. Оба раза выборы были безальтернативными.

Выборы состоятся на конференции РФС, которая пройдет 2 февраля 2025 года.