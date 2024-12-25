Ротенберг о частых заменах вратарей: «Каждый раз задаете этот вопрос, вы из Бостона? Голкиперы СКА никогда не сдаются. Давайте с уважением к ним относиться»
Петербургский клуб проиграл ЦСКА со счетом 5:6 в выездном мачте Фонбет Чемпионата КХЛ.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг поменял вратаря Егора Заврагина на Павла Мойсевича на 1-й минуте матча.
После 5-го пропущенного гола на 15-й минуте первого периода Ротенберг провел обратную замену и снова выпустил Заврагина на лед.
– Как оцените игру вратарей?
– Наши игроки в некоторых шайбах закрывали обзор вратарю. Это не вина вратарей. Хочу, чтобы полевые ребята правильно отреагировали на эту ситуацию. Шестой гол – не вина Заврагина. Наши вратари были немного не в тонусе.
– Вы часто меняете вратарей, как считаете, не влияет ли это на их психологию?
– Мы пропустили шесть, Просветов – пять. Тут нет вопроса психологии. Давайте с уважением относиться к вратарям. Вы каждый раз задаете этот вопрос, вы из Бостона?
Если кто‑то сдается, он сдался, если нет, он имеет шанс выиграть. Наши вратари никогда не сдаются, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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