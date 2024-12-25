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  • Александр Мостовой: «Еду в Шереметьево забирать багаж Абаскаля. Ценный груз, надо пользоваться, надеюсь, и мне сумочку оставил. Я бы еще в Гранаду съездил – там должен лежать хотя бы пакетик»
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Александр Мостовой: «Еду в Шереметьево забирать багаж Абаскаля. Ценный груз, надо пользоваться, надеюсь, и мне сумочку оставил. Я бы еще в Гранаду съездил – там должен лежать хотя бы пакетик»

Александр Мостовой пошутил про багаж Гильермо Абаскаля.

Испанский специалист, покинувший московский клуб в апреле, говоря о «Спартаке» заявил: «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».

После «Спартака» Абаскаль проработал несколько месяцев в «Гранаде».

«Еду в Шереметьево забирать багаж Абаскаля. Наверное, забыл его в багажном отделении, когда в спешке покидал Россию. Возможно, что-то и в Тарасовке оставил. Если оставляет такой ценный груз, то надо этим пользоваться.

Очень надеюсь, что и мне сумочку оставил. Авось, в хозяйстве пригодится. Я бы на месте многих еще бы и в Гранаду съездил – там за неполный месяц-два тоже должен лежать хотя бы пакетик от багажа Абаскаля.

Конечно, это все шутки. Лишний раз убеждаюсь, что такие нефутбольные люди за счет настоящих футболистов устраивают себе жизнь. Это недоразумение было у нас в стране два года! Ну давайте забудем его уже! Если бы Абаскаль был поумнее и не человеком с остановки, то подобных бы вещей не говорил. Но надо его понять – так человек устраивает себе жизнь», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoГильермо Абаскаль
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoСпартак
logoД2 Испания
ахахаха
logoГранада
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