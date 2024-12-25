Дюков о соперниках сборной России в 2025 году: «Планируем матчи и в марте, и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных»

Президент РФС сказал, что в 2025 году сборная может сыграть с командами из Европы.

«Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных», – сказал Александр Дюков .

В 2022 году сборная России была отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.

С момента отстранения россияне провели в общей сложности 13 игр. Европейскую конфедерацию представляли два соперника – Сербия и Беларусь. В обоих случаях сборная России выиграла со счетом 4:0.