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  • Дюков о соперниках сборной России в 2025 году: «Планируем матчи и в марте, и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных»
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Дюков о соперниках сборной России в 2025 году: «Планируем матчи и в марте, и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных»

Президент РФС сказал, что в 2025 году сборная может сыграть с командами из Европы.

«Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных», – сказал Александр Дюков.

В 2022 году сборная России была отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.

С момента отстранения россияне провели в общей сложности 13 игр. Европейскую конфедерацию представляли два соперника – Сербия и Беларусь. В обоих случаях сборная России выиграла со счетом 4:0. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
Р-Спорт
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoАлександр Дюков
logoпремьер-лига Россия
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