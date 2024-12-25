Ротенберг торгуется за продукты на рынке: «Это же почти вид спорта. Люди подходят и говорят: «Мы очень вам благодарны, мы на вашей стороне». Это самая высокая оценка моей работы»

Роман Ротенберг торгуется за продукты на рынке.

– Какой самый памятный момент, когда вас в этом году узнали в Санкт-Петербурге?

– А меня постоянно везде узнают. Приятно бывает, когда приходишь на рынок покупать продукты. Я люблю на выходных сам ходить на рынок.

И вот ко мне подходят люди и говорят: «Мы очень вам благодарны. Мы вас поддерживаем, вы все правильно говорите. Мы и сами хотели бы это сказать, но вы это произнесли за нас. И мы – на вашей стороне».

А для меня это самое приятное, когда народ на моей стороне. Вот эта поддержка людей – самая высокая оценка моей работы. Мне говорят очень теплые слова!

– Что вы покупаете на рынке?

– Овощи, рыбу, фрукты… Сам хожу и выбираю продукты. И готовить сам люблю, когда есть возможность.

– А торгуетесь?

– Ну конечно, да! Как без этого? На рынке это же почти вид спорта, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг о словах Латышонка про 30 тысяч рублей: «Можно ни копейки за месяц не потратить. Живи на базе, никуда не выходи и питайся там – на матчи тебя возят»