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  • Роман Ротенберг: «Дональд Дак – не наш кумир. Мы росли на примере Чебурашки. Не нужна нам чужая культура. Международная ситуация пошла на пользу. У нас великая страна»
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Роман Ротенберг: «Дональд Дак – не наш кумир. Мы росли на примере Чебурашки. Не нужна нам чужая культура. Международная ситуация пошла на пользу. У нас великая страна»

Роман Ротенберг поделился размышлениями относительно культуры России.

– Однажды вы сказали, что нам не нужны Микки-Маус и Дональд Дак, а нужны Чебурашка и Дед Мороз из Великого Устюга. Что вы вкладывали в эти слова?

– Мы всегда должны гордиться традициями нашей великой страны. Мы все выросли на этих мультиках, на их героях. Мы не выросли на Микки-Маусе, нашим кумиром не был Дональд Дак. Мы в детстве росли на примере Чебурашки, крокодила Гены и других сказочных персонажей.

Мы должны всегда помнить и уважать именно нашу историю. Нам не нужна чужая культура. И вся международная ситуация пошла на пользу нам всем.

Мы стали больше ценить родную культуру, путешествовать по нашей стране. Я не шучу, когда говорю, что лучше провести новогодние праздники в Новосибирске, чем где-то за границей.

Это на 100% правда. У нас великая страна. Мы должны гордиться нашими городами. И везде мы видим, как идет развитие хоккея, как играют наши дети. Какие катки замечательные построены, например, в Красногорске Московской области! Мы же с вами на открытом льду на стадионе «Зоркий».

И такие открытые катки мы могли бы построить в каждом городе. И в Санкт-Петербурге, и в Москве, чтобы дети могли просто кататься. Ведь мы же говорим о массовом спорте.

Это же идет из культуры Советского Союза, когда раньше дети с родителями шли на каток. Я и сам научился кататься на открытом льду, где проводил по пять-шесть часов в день. Занимался с десяти лет, когда не ходил на тренировки команды.

Вот так идет настоящее развитие. Никакие подкатки детей не помогут! Вот здесь развивается игровое мышление. Вот это наше будущее. Посмотрите, как работает академия «СКА-Юниор» в Москве.

Команда играет уже наравне с самыми великими нашими школами – ЦСКА, московского «Динамо», «Спартака». Ребятки из Санкт-Петербурга приезжают, играют за «Красную машину» в Москве. Идет конкуренция, а через нее – и развитие.

Мы хотим, чтобы наши дети как можно быстрее сыграли со сверстниками из Канады и других великих хоккейных стран.

И мы готовим наших ребят к тому, чтобы они одерживали победы и на международном уровне, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoСКА
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