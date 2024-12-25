ЦСКА обменял Окулова в «Авангард» на Кэсселса

ЦСКА обменял Константина Окулова в «Авангард».

В результате сделки московский клуб получил 30-летнего нападающего Коула Кэсселса .

В этом сезоне 29-летний Окулов набрал 16 (5+11) очков в 36 матчах. Форвард выступал за армейцев с 2017 года и трижды выигрывал с ними Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023).

В активе Кэсселса 5 (2+3) баллов за результативность в 33 играх Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «минус 7». Это его первый сезон в лиге.

Контракты обоих хоккеистов действуют до 31 мая 2025 года.

Шок-обмен в КХЛ: ЦСКА отдает Окулова в «Авангард», а взамен получает Кэсселса