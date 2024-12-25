ЦСКА обменял Окулова в «Авангард» на Кэсселса
ЦСКА обменял Константина Окулова в «Авангард».
В результате сделки московский клуб получил 30-летнего нападающего Коула Кэсселса.
В этом сезоне 29-летний Окулов набрал 16 (5+11) очков в 36 матчах. Форвард выступал за армейцев с 2017 года и трижды выигрывал с ними Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023).
В активе Кэсселса 5 (2+3) баллов за результативность в 33 играх Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «минус 7». Это его первый сезон в лиге.
Контракты обоих хоккеистов действуют до 31 мая 2025 года.
Шок-обмен в КХЛ: ЦСКА отдает Окулова в «Авангард», а взамен получает Кэсселса
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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