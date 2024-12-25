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Прощание с Янисом Тиммой пройдет в пятницу в Риге

Тело Яниса Тиммы доставили в Латвию, прощание с игроком пройдет в пятницу в Риге.

Об этом сообщила сестра баскетболиста Лелде Жандецка.

«В среду утром тело Яниса привезли в Латвию. Спасибо всем за помощь в его транспортировке и за огромное количество соболезнований! Попрощаться с Янисом можно будет 27 декабря с 15:00 в большом прощальном зале рижского крематория, — написала Жандецка в социальной сети.

Ранее об организации захоронения Тиммы заявляли как представители его бывшей жены Анны Седоковой, так и близкие баскетболиста в Латвии, открывшие сбор денег из‑за сложной финансовой ситуации в семье.

Тимма выступал в России за петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и казанский УНИКС.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Янис Тимма
logoЕдиная лига ВТБ
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