Тимощук в письме УАФ в 2022-м: «Если считаете, что лишение меня лицензии поможет достижению мира, я готов сам отказаться. Но футбол не должен быть средством политических манипуляций»

CAS опубликовал письмо Анатолия Тимощука, направленное в УАФ в 2022 году.

«Вчера я получил копию заявления Комитета УАФ по этике и честной игре, в котором содержатся обвинения в мой адрес в нарушении Кодекса этики и честной игры. Комитет обвиняет меня в совершении действий, наносящих ущерб репутации футбола. По мнению комитета, я нанес ущерб тем, что не оставил работу в «Зените » и не сделал никаких публичных заявлений относительно ситуации на Украине после 24 февраля 2022 года.

Комитет добавил к своим обвинениям скриншоты публикаций в Интернете, содержащих слова гендиректора «Зенита» Александра Медведева о том, что «весь тренерский и медицинский персонал продолжает работать в клубе».

Комитет не связывался со мной и не просил никаких объяснений. За свою карьеру я поработал в украинских, европейских и российских клубах, и главным критерием для меня всегда было честное и добросовестное выполнение обязанностей перед фанатами, командой, клубом. Это, на мой взгляд, главное, когда мы говорим о репутации футбола.

Футбол, как и спорт в целом, не должен становиться средством политических манипуляций. Для меня слова «репутация футбола» – это больше, чем просто фраза в кодексе. И если комитет обвиняет меня в таком серьезном нарушении, то я бы хотел увидеть более веские доказательства, чем просто гневные и непристойные высказывания отдельных футболистов.

Для меня репутация футбола – это не то, чем можно манипулировать по своему усмотрению в соответствии с возникающими политическими проблемами. Вполне вероятно, что для комитета это просто возможность создать информационный повод в СМИ. Как еще объяснить такое количество публикаций текста заявления менее чем за сутки на всех возможных порталах?

Я решительно выступаю за мир на моей родине, и единственное, о чем могу сейчас думать, – это чтобы стороны как можно скорее сели за стол переговоров и нашли консенсус, который восстановит мир. Если комитет считает, что приостановка моей деятельности, исключение и лишение лицензии каким-то образом помогут достижению мира, я готов сам от всего этого отказаться.

Но, как профессиональный спортсмен и человек, для которого «репутация футбола» – это больше, чем просто слова, я никогда не позволю себе стать инструментом политических манипуляций», – говорится в письме Тимощука, направленном 10 марта 2022 года, за день до того, как УАФ лишила бывшего полузащитника сборной Украины лицензии и всех титулов.

CAS заявил о невозможности лишения Тимощука тренерской лицензии и титулов: «Кодекс этики УАФ распространяется на тех, кто работает на Украине. Лицензия получена через футбольные власти России»