Дегтярев о допуске россиян: «Надо в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать»
Михаил Дегтярев назвал драконовскими условия допуска российских спортсменов.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.
«Будем работать с международными федерациями, наши все федерации в контакте. Пока это постепенное движение.
Повторяю: участие лучше изоляции. Надо, знаете, в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать.
Условия драконовские, но будем их требовать смягчить. Но, повторяю, в рабочем порядке, юридически, в контакте с международными федерациями. Только так», – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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