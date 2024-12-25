Дегтярев о допуске россиян: «Надо в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать»

Михаил Дегтярев назвал драконовскими условия допуска российских спортсменов.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам участвовать в квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

«Будем работать с международными федерациями, наши все федерации в контакте. Пока это постепенное движение.

Повторяю: участие лучше изоляции. Надо, знаете, в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать.

Условия драконовские, но будем их требовать смягчить. Но, повторяю, в рабочем порядке, юридически, в контакте с международными федерациями. Только так», – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев .

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