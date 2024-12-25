СКА пропустил 6 шайб впервые в сезоне – от ЦСКА. Команда Ротенберга идет 6-й на Западе
СКА пропустил 6 шайб впервые в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла ЦСКА со счетом 5:6 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
СКА набрал 48 очков в 38 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.
ЦСКА идет 3-м на Западе с 53 очками в 37 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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