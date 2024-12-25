СКА пропустил 6 шайб впервые в сезоне – от ЦСКА. Команда Ротенберга идет 6-й на Западе

СКА пропустил 6 шайб впервые в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла ЦСКА со счетом 5:6 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

СКА набрал 48 очков в 38 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.

ЦСКА идет 3-м на Западе с 53 очками в 37 играх.