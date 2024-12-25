Ротенберг о праздновании Нового года: «Позволю себе бокальчик шампанского под речь Путина. Фильм «Мимино» – один из моих самых любимых»
– Что должно быть на новогоднем столе Романа Ротенберга?
– Я читал, что сказал Александр Овечкин – на его столе обязательно должны быть пирожки, оливье и селедка под шубой.
Могу в этом Сашу поддержать. Он младше меня на четыре года. Думаю, у нашего поколения примерно одинаковый вкус.
Мы уважаем наши традиции. Обязательно должны быть оливье, селедка под шубой. А еще я бы похрустел солеными огурцами. И нарезал бы сало.
– А алкоголь?
– Позволю себе один бокальчик шампанского под речь президента Владимира Владимировича Путина. Главное с алкоголем – это знать меру.
– Какой русский фильм вы будете смотреть?
– Я люблю, по сути, всю советскую классику. Все эти фильмы, которые показывают на Новый год.
А особенно я люблю фильм «Мимино». Это прям один из моих самых любимых фильмов. Надеюсь, и в этом году удастся его посмотреть, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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