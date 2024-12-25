Слот старается не смотреть на часы в 13:13 в день матча. Тренер «Ливерпуля» считает это число приносящим несчастья (Daily Mail)

У Арне Слота есть необычное суеверие.

Daily Mail пишет, что главный тренер «Ливерпуля » не относится к религиозным людям, однако в дни матчей избегает одного действия.

Уже много лет Слот старается не смотреть на часы в 13:13 (а также в 01:13). Нидерландец верит, что это число приносит неудачу.

Также отмечается, что 46-летний специалист не любит использовать местоимение «я» и предпочитает конструкции с «мы».