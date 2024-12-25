Каррера о багаже Аленичева и словах Абаскаля: «Не знаю, что это значит. Я пошел своим путем и выиграл, а Гильермо – нет! Завидовать нехорошо»
Итальянский специалист привел «Спартак» к победе в чемпионате России в сезоне-2016/17. Ту кампанию красно-белые начали под руководством Дмитрия Аленичева, уволенного после вылета в квалификации Лиги Европы.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, покинувший московский клуб в апреле, заявил: «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».
«Багаж Аленичева? Я с того времени не общаюсь с Дмитрием. Больше ничего не чувствую об этой истории. Думаю, результаты говорят сами за себя. Багаж или нет багажа – не знаю, что это значит…
Разница лишь в том, что я пошел своим путем и выиграл, а он [Абаскаль] – нет! Завидовать нехорошо. Каждому полезнее было бы думать о себе, не осуждая других», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
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