  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каррера о багаже Аленичева и словах Абаскаля: «Не знаю, что это значит. Я пошел своим путем и выиграл, а Гильермо – нет! Завидовать нехорошо»
2

Каррера о багаже Аленичева и словах Абаскаля: «Не знаю, что это значит. Я пошел своим путем и выиграл, а Гильермо – нет! Завидовать нехорошо»

Массимо Каррера высказался о «багаже Аленичева».

Итальянский специалист привел «Спартак» к победе в чемпионате России в сезоне-2016/17. Ту кампанию красно-белые начали под руководством Дмитрия Аленичева, уволенного после вылета в квалификации Лиги Европы.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, покинувший московский клуб в апреле, заявил: «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».

«Багаж Аленичева? Я с того времени не общаюсь с Дмитрием. Больше ничего не чувствую об этой истории. Думаю, результаты говорят сами за себя. Багаж или нет багажа – не знаю, что это значит…

Разница лишь в том, что я пошел своим путем и выиграл, а он [Абаскаль] – нет! Завидовать нехорошо. Каждому полезнее было бы думать о себе, не осуждая других», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoСпартак
logoДмитрий Аленичев
logoМассимо Каррера
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Абаскаль
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Титов: «Руководству «Спартака» открывается возможность убедить Станковича взять Промеса на сборы, дать шанс. Идеальная история для голливудского фильма»
50сегодня, 12:54
Черданцев считает, что Станкович не может быть спортдиректором: «Когда тренер начинает приводить игроков, как вы удержитесь от того, чтобы не получать процент по сделке?»
12сегодня, 12:49
Губерниев о багаже Абаскаля в «Спартаке»: «Все, что сейчас в Большом театре происходит – тоже его наследие, наша архитектура потрясающая. Передачи Гаврилова – это он Бескову подсказал 100%»
12сегодня, 12:24
Сергей Юран: «Еще один центральный защитник хорошего уровня необходим «Спартаку». На месте Станковича попросил бы еще нападающего таранного типа»
4сегодня, 12:21
Черданцев о Кахигао: «Зарубежный спортдиректор – не панацея, скорее пиар-акция. Не факт, что человек, который приводил игроков в «Арсенал», будет так же успешно приводить в «Спартак»
25сегодня, 11:39
Рекомендуем
Главные новости
Футболка Зидана-1998 – в топе подделок. Отличите оригинал?
59 минут назадСпецпроект
Егор Титов: «Руководству «Спартака» открывается возможность убедить Станковича взять Промеса на сборы, дать шанс. Идеальная история для голливудского фильма»
50сегодня, 12:54
Депутат Свищев о словах Лама про ЧМ в России: «Попал в секту, под русофобский дождь. 100% переобуется, ему будет стыдно. Вместо того чтобы продвигать спорт для всех, он заявляет такое»
19сегодня, 12:34
Губерниев о багаже Абаскаля в «Спартаке»: «Все, что сейчас в Большом театре происходит – тоже его наследие, наша архитектура потрясающая. Передачи Гаврилова – это он Бескову подсказал 100%»
12сегодня, 12:24
Денис Бояринцев: «Тренеры-легионеры предпочитают доверять иностранцу, даже если по уровню он равен российскому футболисту. Раньше легионеры в среднем были значительно более качественные»
14сегодня, 12:10
«Барса» сохраняет спокойствие в ситуации с Уильямсом, ожидая решение вопроса с зарплатным лимитом. Вингером «Атлетика» активно интересуется «Бавария»
9сегодня, 11:55
Черданцев о Кахигао: «Зарубежный спортдиректор – не панацея, скорее пиар-акция. Не факт, что человек, который приводил игроков в «Арсенал», будет так же успешно приводить в «Спартак»
25сегодня, 11:39
Кахигао находится в Москве и общается со «Спартаком». О назначении испанца спортивным директором должны объявить до конца года (Sport24)
29сегодня, 11:12
Агенты Угальде запускают информацию о готовности «ПСЖ» заплатить 30 млн евро за форварда «Спартака» (Legalbet)
36сегодня, 10:54
«Как в футбол играешь, так и яйца режешь – не особо». Карпин пошутил над Тюкавиным из-за салата оливье
7сегодня, 10:40Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Коло-Муани готов покинуть «ПСЖ» зимой, парижане ведут переговоры об аренде с обязательством выкупа. Высокая вероятность перехода в клуб АПЛ
2 минуты назад
Брайан Сарагоса: «Мне обещали многое в «Баварии», но это не было выполнено. Пресса прибивала меня, потому что я не говорил по-немецки или по-английски»
116 минут назад
Аморим переехал во временный дом в южной части Манчестера. Моуринью провел в отеле 895 дней в период работы в «МЮ»
228 минут назад
Риоло о Барколя: «Он никогда не будет так силен, как Мбаппе! Дуэ более талантлив. Ложные комплименты и чрезмерное восхваление разрушают игроков»
32 минуты назад
Тренер «Зенита» Оливейра о Соболеве: «Обладает качествами, которых не хватало после ухода Дзюбы. Александр входит в список лучших бомбардиров РПЛ за последние 4-5 лет»
349 минут назад
Черданцев считает, что Станкович не может быть спортдиректором: «Когда тренер начинает приводить игроков, как вы удержитесь от того, чтобы не получать процент по сделке?»
12сегодня, 12:49
Меленстен о последнем месте «Плимута» Руни в Чемпионшипе: «Уэйн считает, что футболисты должны все уметь, но это игроки не его калибра»
1сегодня, 12:39
Сергей Юран: «Еще один центральный защитник хорошего уровня необходим «Спартаку». На месте Станковича попросил бы еще нападающего таранного типа»
4сегодня, 12:21
ЦСКА анонсировал документальный сериал «Мама, мы ЦСКА» о жизни команды и клуба. Он выйдет зимой 2025 года на Okko
7сегодня, 12:10
«Дзюба превосходит практически всех защитников РПЛ. Он успешно пользуется своим футбольным интеллектом и физическими качествами в 36 лет». Гунько об Артеме
4сегодня, 12:01
Рекомендуем