Каррера о багаже Аленичева и словах Абаскаля: «Не знаю, что это значит. Я пошел своим путем и выиграл, а Гильермо – нет! Завидовать нехорошо»

Массимо Каррера высказался о «багаже Аленичева».

Итальянский специалист привел «Спартак» к победе в чемпионате России в сезоне-2016/17. Ту кампанию красно-белые начали под руководством Дмитрия Аленичева , уволенного после вылета в квалификации Лиги Европы.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль , покинувший московский клуб в апреле, заявил: «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».

«Багаж Аленичева? Я с того времени не общаюсь с Дмитрием. Больше ничего не чувствую об этой истории. Думаю, результаты говорят сами за себя. Багаж или нет багажа – не знаю, что это значит…

Разница лишь в том, что я пошел своим путем и выиграл, а он [Абаскаль] – нет! Завидовать нехорошо. Каждому полезнее было бы думать о себе, не осуждая других», – сказал бывший главный тренер «Спартака ».