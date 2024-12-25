ЦСКА забросил 2 шайбы СКА на 1-й минуте. Ротенберг поменял Заврагина на Мойсевича

СКА заменил вратаря на 1-й минуте матча после 2 голов от ЦСКА.

Команда под руководством Ильи Воробьева принимает петербургский клуб в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

ЦСКА забил 2 гола в ворота Егора Заврагина на первой минуте встречи: на 41-й секунде забил Павел Карнаухов, на 57-й – Денис Гурьянов.

После этого главный тренер СКА Роман Ротенберг принял решение заменить Заврагина. Вместо него на площадке появился Павел Мойсевич .