ЦСКА забросил 2 шайбы СКА на 1-й минуте. Ротенберг поменял Заврагина на Мойсевича
СКА заменил вратаря на 1-й минуте матча после 2 голов от ЦСКА.
Команда под руководством Ильи Воробьева принимает петербургский клуб в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
ЦСКА забил 2 гола в ворота Егора Заврагина на первой минуте встречи: на 41-й секунде забил Павел Карнаухов, на 57-й – Денис Гурьянов.
После этого главный тренер СКА Роман Ротенберг принял решение заменить Заврагина. Вместо него на площадке появился Павел Мойсевич.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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