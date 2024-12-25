Жена Вовченко о разделе имущества: «Самый дорогой и зубастый адвокат в области нашел счета, скрываемые от меня в браке. Средства поделят 50/50 – направлю их на развитие бизнеса»
Жена Даниила Вовченко рассказала подробности бракоразводного процесса.
Ранее девушка обвиняла хоккеиста «Металлурга» в изменах, а также заявила о его нежелании делить имущество.
«Иск на раздел совместно нажитого имущества. Из интересных новостей. Адвокат нашел большое количество счетов, скрываемых от меня в браке. Все денежные средства с которых будут делиться 50/50.
И да, я постаралась найти самого дорогого и зубастого адвоката в области. Все полученные средства будут направлены на развитие моего бизнеса», – цитирует Яну Вовченко-Александрову Sport24.
Жена Вовченко подала на развод: «Ты выдавал в рот моим лучшим подругам, пока я пахала по 12 часов и смотрела, чтобы ты не сторчался»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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