Жена Вовченко о разделе имущества: «Самый дорогой и зубастый адвокат в области нашел счета, скрываемые от меня в браке. Средства поделят 50/50 – направлю их на развитие бизнеса»

Жена Даниила Вовченко рассказала подробности бракоразводного процесса.

Ранее девушка обвиняла хоккеиста «Металлурга » в изменах, а также заявила о его нежелании делить имущество.

«Иск на раздел совместно нажитого имущества. Из интересных новостей. Адвокат нашел большое количество счетов, скрываемых от меня в браке. Все денежные средства с которых будут делиться 50/50.

И да, я постаралась найти самого дорогого и зубастого адвоката в области. Все полученные средства будут направлены на развитие моего бизнеса», – цитирует Яну Вовченко-Александрову Sport24.

Жена Вовченко подала на развод: «Ты выдавал в рот моим лучшим подругам, пока я пахала по 12 часов и смотрела, чтобы ты не сторчался»