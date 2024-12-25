«Металлург» выменял Джозефса у «Лады» на денежную компенсацию. У форварда 3 гола в 29 матчах сезона
«Металлург» выменял Троя Джозефса у «Лады».
Тольяттинский клуб получит денежную компенсацию.
В нынешнем сезоне 30-летний канадский форвард провел 29 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 11 (3+8) очков при полезности «минус 2».
Действующий контракт Джозефса рассчитан до конца сезона-2024/25.
Камалов подписал контракт с «Металлургом» до конца сезона. Ранее «Барыс» расторг соглашение с защитником
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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