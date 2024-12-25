НБА. «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио», «Даллас» – «Миннесота», «Голден Стэйт» против «Лейкерс» и другие матчи
Сегодня в НБА пройдет традиционный рождественский день, в программе пять матчей.
В 20:00 по московскому времени стартует встреча «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио». В 22:30 «Даллас» начнет играть с «Миннесотой».
Также на Рождество в НБА сыграют «Бостон» и «Филадельфия», «Голден Стэйт» и «Лейкерс», «Финикс» и «Денвер».
НБА
Регулярный чемпионат
Рождественский день
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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