НБА. «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио», «Даллас» – «Миннесота», «Голден Стэйт» против «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в НБА пройдет традиционный рождественский день, в программе пять матчей.

В 20:00 по московскому времени стартует встреча «Нью-Йорк » – «Сан-Антонио ». В 22:30 «Даллас » начнет играть с «Миннесотой».

Также на Рождество в НБА сыграют «Бостон» и «Филадельфия», «Голден Стэйт » и «Лейкерс », «Финикс» и «Денвер».

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Рождественский день

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.