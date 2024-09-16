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  • «Спартак» теряет очки, победы «Барсы» и «Динамо», мучения СКА и яркий Ротенберг, Пиастри выиграл в Баку, Гаттузо подарил айфоны игрокам «Хайдука», вирус у Роналду и другие новости
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«Спартак» теряет очки, победы «Барсы» и «Динамо», мучения СКА и яркий Ротенберг, Пиастри выиграл в Баку, Гаттузо подарил айфоны игрокам «Хайдука», вирус у Роналду и другие новости

1. В Мир РПЛ «Динамо» вырвало победу у «Ахмата» (4:2) с голом Макарова на 93-й и Гагнидзе на 99-й, «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (1:1, Литвинов срезал мяч в свои ворота), а «Акрон» разгромил «Химки» (3:0, Дзюба сделал ассист в дебютном матче).

«Спартак» отстал от «Зенита» на 5 очков после 8 туров Мир РПЛ и идет на 5-м месте.

2. «Барселона» разгромила «Жирону» в гостях – 4:1. Ямаль сделал дубль, Ольмо и Педри забили, а Феррана удалили. У Ламина 3+4 в 5 матчах Ла Лиги, а в 20 последних матчах за «Барселону» и Испанию 17-летний вингер забил 5 голов и сделал 13 голевых передач.

«Атлетико» разгромил «Валенсию» – 3:0. Галлахер и Альварес забили первые голы за мадридцев.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 15 очками после 5 туров, у «Атлетико», «Реала» и «Вильярреала» по 11 баллов.

3. Пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Азербайджана-2024., а сражавшиеся за подиум Серхио Перес из «Ред Булл» и Карлос Сайнс из «Феррари» столкнулись незадолго до финиша. «Макларен» возглавил Кубок конструкторов впервые с 2014 года и оторвался от «Ред Булл» на 20 очков.

4. КХЛ. СКА в овертайме одолел «Ладу», московское «Динамо» обыграло минское, «Сибирь» победила «Авангард». У команды Романа Ротенберга 1 победа в основное время в 5 матчах.

5. «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби Северного Лондона – 0:1. Габриэл забил с паса Сака.

6. Контрольные прокаты сборной России. Акатьева, Петросян, Муравьева, Яметова, Горбачева, Синицына показали произвольные программы, Трусова упала с четверного лутца. У мужчин с произвольными программами выступили Гуменник, Семененко, Алиев, Игнатов, Самсонов, Мозалев, Кондратюк исполнил 5 четверных и 2 тройных акселя. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин показали произвольные танцы, также выступили пары.

7. Летний биатлон. Чемпионат России. Команда Емерхонова победила в эстафете, команда Бабикова – 2-я, команда Цветкова – 3-я. Женскую эстафету выиграла команда Резцовой, команда Казакевич – 2-я, команда Мошковой – 3-я.

8. ЦСКА объявил о переходе Виктора Давилы в мексиканскую «Америку». По данным инсайдера Ивана Карпова, Давила выкупил себя у ЦСКА за 7,5 млн евро.

9. 16 несовершеннолетних российских спортсменов отбывают дисквалификацию за допинг. Шесть из них – за мельдоний.

10. Дженнаро Гаттузо подарил iPhone 16 всем игрокам и персоналу «Хайдука» за победу над «Динамо» Загреб. Тренер потратил 40 000 евро.

11. Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что игрокам «Зенита» выплатят по 5 млн рублей за победу над ЦСКА. Александр Медведев опроверг эту информацию: «Досужие выдумки».

12. «Интер» сыграл вничью с «Монцей» (1:1): Мота забил на 81-й, Думфрис сравнял на 88-й. «Наполи» Конте, отгрузивший 4 мяча «Кальяри» благодаря голу и двум ассистам Лукаку, лидирует в Серии А на данный момент. У «Ювентуса», «Интера» и «Торино» на очко меньше, «Милан» идет девятым.

13. НФЛ. 2-я неделя. «Грин-Бэй» победил «Индианаполис», «Балтимор» усутпил «Лас-Вегасу» и другие матчи.

14. Браим Диас может пропустить до 3 месяцев. Хавбек «Реала» получил травму отводящей мышцы правого бедра в игре с «Сосьедадом».

15. Криштиану Роналду из-за вирусной инфекции пропустит первый матч «Аль-Насра» в азиатской Лиге чемпионов.

16. Сеск Фабрегас должен 34 тысячи франков за аренду жилья в Швейцарии. Владелец квартиры подал запрос на выселение тренера «Комо».

17. Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш подвергся расистским оскорблениям после матча Лиги 1 с «Брестом». Он показал сообщение с репликами «черный сын шлюхи» и «твоя мать – черная сука».

Цитаты дня.

Семак о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Сильных не любят»

Ротенберг о передаче Кузнецова с «Ладой»: «Важное событие, следят весь мир и вся Россия. Матчи СКА показывают в Америке, этот гол популяризирует КХЛ»

Александр Мостовой: «Готов помочь Станковичу в «Спартаке». Он знает, кто такой Мостовой, я знаю, как он играл, – это не как вот эти вот, которые в Испании пытаются сейчас»

Акинфеев о Карвальо: «Сразу было понятно: жирный, любит «Сникерсы», «Марсы», «Кока-колу». Не знаю, какие у него кости широкие. Водитель ездил за шоколадками»

Мичел о Ямале: «Ламин может достичь уровня Месси. Он уже один из лучших игроков мира в свои 17 лет – это футболист, который делает разницу»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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