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  • Ямаль сделал дубль за 7 минут в матче с «Жироной». У вингера «Барсы» 3+4 в 5 матчах Ла Лиги
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Ямаль сделал дубль за 7 минут в матче с «Жироной». У вингера «Барсы» 3+4 в 5 матчах Ла Лиги

Ламин Ямаль сделал дубль в 1-м тайме матча с «Жироной».

17-летний вингер «Барселоны» открыл счет на 30-й минуте матча 5-го тура Ла Лиги. На 37-й минуте Ямаль вновь отличился после паса Роберта Левандовского.

В 5 матчах нового сезона Ла Лиги Ямаль отметился 3 голами и 4 голевыми передачами. Его подробную статистику можно найти здесь.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Барселона» (0:2, первый тайм).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoРоберт Левандовски
logoЖирона
logoЛамин Ямаль
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