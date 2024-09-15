Ямаль сделал дубль за 7 минут в матче с «Жироной». У вингера «Барсы» 3+4 в 5 матчах Ла Лиги
Ламин Ямаль сделал дубль в 1-м тайме матча с «Жироной».
17-летний вингер «Барселоны» открыл счет на 30-й минуте матча 5-го тура Ла Лиги. На 37-й минуте Ямаль вновь отличился после паса Роберта Левандовского.
В 5 матчах нового сезона Ла Лиги Ямаль отметился 3 голами и 4 голевыми передачами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Барселона» (0:2, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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