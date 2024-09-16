«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 15 очками после 5 туров, у «Атлетико», «Реала» и «Вильярреала» по 11 баллов
«Барселона» лидирует в Ла Лиге с четырехочковым отрывом.
После пяти туров команда Ханси Флика идет первой с 15 очками. «Атлетико», «Реал» и «Вильярреал» набрали по 11 баллов.
«Сельта» занимает пятое место с 9 очками, и обогнать ее может «Осасуна» (7 очков после 4 игр).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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