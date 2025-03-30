Матч окончен
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Наполи», «Интер» обыграл «Удинезе», «Аталанта» уступила «Фиорентине»
В Италии проходят матчи 30-го тура Серии А.
В субботу «Ювентус» победил «Дженоа» (1:0), «Рома» выиграла у «Лечче» (1:0).
В воскресенье «Интер» победил «Удинезе» (2:1), «Наполи» играет с «Миланом».
В понедельник состоятся матчи «Верона» – «Парма» и «Лацио» – «Торино».
Чемпионат Италии
30-й тур
30 марта 13:00, Артемио Франки
Завершен
1 - 0
1.61xG1.48
31 марта 16:30, Марк Антонио Бентегоди
31 марта 18:45, Олимпийский стадион
29 марта 14:00, Пьерлуиджи Пенцо
29 марта 14:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
29 марта 17:00, Альянц Стэдиум
29 марта 19:45, виа дель Маре
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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