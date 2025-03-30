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  • Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Наполи», «Интер» обыграл «Удинезе», «Аталанта» уступила «Фиорентине»
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Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Наполи», «Интер» обыграл «Удинезе», «Аталанта» уступила «Фиорентине»

В Италии проходят матчи 30-го тура Серии А.

В субботу «Ювентус» победил «Дженоа» (1:0), «Рома» выиграла у «Лечче» (1:0).

В воскресенье «Интер» победил «Удинезе» (2:1), «Наполи» играет с «Миланом». 

В понедельник состоятся матчи «Верона» – «Парма» и «Лацио» – «Торино».  

Чемпионат Италии

30-й тур

Серия А. 30 тур
30 марта 10:30, Сарденья
Кальяри
Завершен
3 - 0
2.28xG0.63
Монца
Матч окончен
  Лувумбу
90’
+2’
Ауджелло   Дзаппа
90’
82’
Мота   Петанья
Прати   Макумбу
76’
Пикколи   Паволетти
76’
Пикколи
75’
74’
Кейта Бальде   Ганвула
74’
Кирьякопулос   Виньято
  Гаэтано
73’
67’
Кейта Бальде
Феличи   Лувумбу
61’
Виола   Гаэтано
60’
60’
Биринделли   Капрари
60’
Кастровилли   Чурриа
  Виола
49’
2тайм
Перерыв
29’
Иццо
Луперто
12’
Кальяри
Каприле, Луперто, Мина, Паломино, Виола, Феличи, Ауджелло, Дзортеа, Прати, Адопо, Пикколи, Чоччи, Шерри, Nicola Pintus, Дзаппа, Дейола, Гаэтано, Янкто, Макумбу, Марин, Коман, Мутандва, Паволетти, Лувумбу
Запасные: Прати, Пикколи, Мутандва, Феличи, Ауджелло, Чоччи, Марин, Коман, Nicola Pintus, Дейола, Виола, Шерри, Янкто
1тайм
Монца:
Турати, Д`Амброзио, Иццо, Педру Перейра, Кирьякопулос, Биринделли, Бьянко, Акпа-Акпро, Кастровилли, Кейта Бальде, Мота, Мацца, Пицциньякко, Лекович, Паласиос, Брорссон, Гальярдини, Урбаньски, Дзероли, Капрари, Чурриа, Форсон, Ганвула, Мартинс, Петанья, Виньято
Запасные: Прати, Пикколи, Мутандва, Феличи, Ауджелло, Чоччи, Марин, Коман, Nicola Pintus, Дейола, Виола, Шерри, Янкто
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Серия А. 30 тур
30 марта 13:00, Артемио Франки
Фиорентина
Завершен
1 - 0
1.61xG1.48
Аталанта
Матч окончен
90’
+3’
Колашинац
86’
Самарджич
Фаджоли   Ричардсон
84’
Додо   Комуццо
84’
Кин   Дзаньоло
84’
77’
Хин
75’
Пашалич   Куадрадо
75’
Дзаппакоста   Руджери
Паризи   Фолоруншо
71’
Гудмундссон   Бельтран
67’
65’
де Кетеларе   Брешианини
55’
Ретеги   Самарджич
55’
Лукман   Мальдини
2тайм
Перерыв
  Кин
45’
Фиорентина
Де Хеа, Раньери, Мари, Понграчич, Паризи, Фаджоли, Катальди, Мандрагора, Додо, Кин, Гудмундссон, Терраччано, Мартинелли, Комуццо, Морено, Дзаньоло, Ричардсон, Ндур, Адли, Фолоруншо, Бельтран
Запасные: Гудмундссон, Терраччано, Мартинелли, Адли, Фаджоли, Кин, Паризи, Ндур, Додо, Морено
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Хин, Джимшити, де Кетеларе, Дзаппакоста, Пашалич, де Рон, Белланова, Лукман, Ретеги, Руй Патрисиу, Росси, Дель Лунго, Сулемана, Куадрадо, Руджери, Самарджич, Брешианини, Мальдини
Запасные: Гудмундссон, Терраччано, Мартинелли, Адли, Фаджоли, Кин, Паризи, Ндур, Додо, Морено
Подробнее
Серия А. 30 тур
30 марта 16:00, Сан-Сиро
Интер
Завершен
2 - 1
1.77xG0.75
Удинезе
Матч окончен
Барелла
90’
+4’
Индзаги
90’
+2’
Аслани
90’
+1’
79’
Эккеленкамп   Пафунди
Дармиан   Залевски
76’
71’
  Соле
70’
Атта   Пайеро
70’
Карлстрем   Саррага
70’
Камара   Модешту
Чалханоглу   Аслани
64’
Фраттези   Барелла
63’
Димарко   Биссек
63’
Арнаутович   Корреа
55’
Индзаги
47’
46’
Ловрич   Браво
2тайм
Перерыв
  Фраттези
29’
  Арнаутович
12’
Интер
Зоммер, Карлос Аугусто, Ачерби, Павар, Димарко, Дармиан, Мхитарян, Чалханоглу, Фраттези, Арнаутович, Тюрам, Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Айду, Алексиу, Биссек, де Врей, Аслани, Барелла, Беренбрух, Залевски, Корреа, Matteo Spinaccè
Запасные: Арнаутович, Айду, Дармиан, Беренбрух, Фраттези, Ди Дженнаро, Алексиу, Димарко, Чалханоглу, Жозеп Мартинес, де Врей, Matteo Spinaccè
1тайм
Удинезе:
Окойе, Соле, Бийол, Кристенсен, Эккеленкамп, Камара, Эхизибуэ, Атта, Карлстрем, Ловрич, Лукка, Паделли, Пьяна, Джанетти, Кабаселе, Модешту, Пафунди, Пайеро, Саррага, Браво, Дэвис, Писарро
Запасные: Арнаутович, Айду, Дармиан, Беренбрух, Фраттези, Ди Дженнаро, Алексиу, Димарко, Чалханоглу, Жозеп Мартинес, де Врей, Matteo Spinaccè
Подробнее
Серия А. 30 тур
30 марта 18:45, Сан-Паоло
Наполи
Перерыв
2 - 0
0.5xG0.74
Милан
Перерыв
Лукаку
40’
  Лукаку
19’
  Политано
2’
Наполи
Мерет, Оливера, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Гилмор, Лоботка, Замбо-Ангисса, Нерес, Лукаку, Политано, Тури, Скуффет, Жезус, Марин, Маццокки, Mattia Esposito, Биллинг, Хаса, Окафор, Симеоне, Нгонж, Распадори
Запасные: Марин, Окафор, Маццокки, Mattia Esposito, Биллинг, Тури, Скуффет, Хаса, Жезус, Симеоне, Нгонж, Распадори
1тайм
Милан:
Меньян, Тео, Павлович, Габбия, Уокер, Фофана, Бондо, Жоау Феликс, Рейндерс, Пулишич, Абрахам, Спортьелло, Торрьяни, Хименес, Томори, Флоренци, Тиав, Терраччано, Хименес, Йович, Рафаэл Леау, Чуквуэзе, Соттиль
Запасные: Марин, Окафор, Маццокки, Mattia Esposito, Биллинг, Тури, Скуффет, Хаса, Жезус, Симеоне, Нгонж, Распадори
Подробнее
Серия А. 30 тур
31 марта 16:30, Марк Антонио Бентегоди
Верона
Не начался
-xG-
Парма
Серия А. 30 тур
31 марта 18:45, Олимпийский стадион
Лацио
Не начался
-xG-
Торино
Серия А. 30 тур
29 марта 14:00, Пьерлуиджи Пенцо
Венеция
Завершен
0 - 1
1.07xG1.26
Болонья
Матч окончен
Идзес
90’
+2’
Бузио   Данкан
89’
82’
Орсолини   Педрола
82’
Даллинга   Фаббиан
Конде
78’
74’
Калабрия   Хольм
74’
Фройлер   Побега
Филя   Гюткьяер
72’
Ористанио   Йебоа
67’
Эллертссон   Хапс
67’
Думбия   Конде
66’
66’
Камбьяги   Ндойе
Кике Перес
61’
49’
  Орсолини
2тайм
Перерыв
26’
Калабрия
Дзербин
22’
Венеция
Раду, Канде, Идзес, Шингтьен, Эллертссон, Кике Перес, Бузио, Думбия, Дзербин, Филя, Ористанио, Йоронен, Гранди, Хапс, Дзампано, Маркандалли, Саградо, Карбони, Йебоа, Конде, Бьяркасон, Данкан, Эль-Хаддад, Гюткьяер
Запасные: Бьяркасон, Думбия, Ористанио, Гранди, Дзампано, Карбони, Филя, Саградо, Эль-Хаддад, Эллертссон, Бузио, Йоронен, Маркандалли
1тайм
Болонья:
Скорупски, Миранда, Казале, Бекема, Калабрия, Фергюсон, Фройлер, Камбьяги, Одгор, Орсолини, Даллинга, Баньолини, Равалья, Хольм, Эрлич, Лукуми, Моро, Эль-Аззузи, Побега, Эбишер, Фаббиан, Ндойе, Домингес, Педрола
Запасные: Бьяркасон, Думбия, Ористанио, Гранди, Дзампано, Карбони, Филя, Саградо, Эль-Хаддад, Эллертссон, Бузио, Йоронен, Маркандалли
Подробнее
Серия А. 30 тур
29 марта 14:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Завершен
1 - 1
1.97xG1.42
Эмполи
Матч окончен
90’
+2’
Фаццини
Какре   Габриэллони
87’
86’
Джаси   Де Шильо
84’
Джаси
83’
Грасси
Стрефецца   Иконе
78’
75’
  Куаме
71’
Хендерсон   Баччи
70’
Эспозито   Коломбо
70’
Гогличидзе   Сольбаккен
69’
Хендерсон
67’
Пеццелла
  Дувикас
61’
58’
Вити   Фаццини
Кутроне   Дувикас
56’
Альберто Морено   Валье
56’
Серджи Роберто   Перроне
46’
2тайм
Перерыв
Серджи Роберто
30’
Гольданига
25’
12’
Гогличидзе
Комо
Бюте, Альберто Морено, Кемпф, Гольданига, Войвода, Да Кунья, Серджи Роберто, Диао, Какре, Стрефецца, Кутроне, Вигорито, Рейна, Феллипе Джек, Смолчич, Валье, ван дер Бремпт, Йовине, Перроне, Энгельхардт, Браунедер, Габриэллони, Дувикас, Фадера, Иконе, Асон
Запасные: Фадера, ван дер Бремпт, Йовине, Перроне, Дувикас, Вигорито, Феллипе Джек, Энгельхардт, Асон, Смолчич, Габриэллони, Иконе, Рейна, Валье, Браунедер
1тайм
Эмполи:
Васкес, Вити, Марьянуччи, Гогличидзе, Какаче, Эспозито, Пеццелла, Хендерсон, Грасси, Джаси, Куаме, Сильвестри, Сегетти, Бранколини, Самбия, Де Шильо, Эбуэхи, Тосто, Фаццини, Коваленко, Баччи, Сольбаккен, Коломбо, Кампаньелло, Конате
Запасные: Фадера, ван дер Бремпт, Йовине, Перроне, Дувикас, Вигорито, Феллипе Джек, Энгельхардт, Асон, Смолчич, Габриэллони, Иконе, Рейна, Валье, Браунедер
Подробнее
Серия А. 30 тур
29 марта 17:00, Альянц Стэдиум
Ювентус
Завершен
1 - 0
0.6xG0.44
Дженоа
Матч окончен
Веа
88’
Гонсалес   Веа
82’
80’
Миретти   Торсбю
72’
Малиновский
71’
Пинамонти   Экубан
71’
Онана   Малиновский
Копмейнерс   Франсишку Консейсау
66’
63’
Дзаноли   Вентурино
55’
Френдруп
Тудор
48’
2тайм
Перерыв
Тюрам
31’
Гатти   Калулу
27’
  Йылдыз
25’
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Вейга, Гатти, Йылдыз, Копмейнерс, Маккенни, Тюрам, Локателли, Гонсалес, Влахович, Перин, Пинсольо, Калулу, Савона, Рухи, Кошта, Веа, Франсишку Консейсау, Коло-Муани, Мбангула
Запасные: Гонсалес, Перин, Пинсольо, Рухи, Кошта, Мбангула, Гатти, Копмейнерс, Коло-Муани, Савона
1тайм
Дженоа:
Леали, Маттурро, Васкес, де Винтер, Сабелли, Френдруп, Онана, Миретти, Мазини, Дзаноли, Пинамонти, Зигрист, Соммарива, Нортон-Каффи, Торсбю, Малиновский, Бадель, Каса, Экубан, Эхатор, Вентурино
Запасные: Гонсалес, Перин, Пинсольо, Рухи, Кошта, Мбангула, Гатти, Копмейнерс, Коло-Муани, Савона
Подробнее
Серия А. 30 тур
29 марта 19:45, виа дель Маре
Лечче
Завершен
0 - 1
0.96xG1.59
Рома
Матч окончен
90’
+6’
Раньери
84’
Салемакерс   Пизилли
Рамадани   Ребич
84’
84’
Довбик   Эль-Шаарави
80’
  Довбик
78’
Салемакерс
75’
Бальданци
Кулибали   Каба
72’
Хельгасон   Бериша
72’
72’
Пеллегрини   Бальданци
71’
Соуле   Шомуродов
Пьеротти   Банда
58’
Карлссон   Жослен
58’
Карлссон
54’
2тайм
Перерыв
Лечче
Фальконе, Галло, Баскиротто, Гашпар, Гильбер, Рамадани, Кулибали, Карлссон, Хельгасон, Пьеротти, Крстович, Фрюхтль, Самооя, Данилу Вейга, Жан, Габриэл, Сала, Бериша, Рафья, Банда, Пьерре, Каба, Ребич, Моренте, Жослен, Бурнете
Запасные: Пьеротти, Рамадани, Фрюхтль, Самооя, Данилу Вейга, Рафья, Кулибали, Карлссон, Жан, Сала, Моренте, Пьерре, Хельгасон, Габриэл, Бурнете
1тайм
Рома:
Свилар, Ндика, Хуммельс, Манчини, Пеллегрини, Соуле, Анхелиньо, Кристанте, Коне, Салемакерс, Довбик, Де Марци, Голлини, Нельссон, Салах-Эддин, Сангаре, Паредес, Гурна-Дуат, Бальданци, Пизилли, Шомуродов, Эль-Шаарави
Запасные: Пьеротти, Рамадани, Фрюхтль, Самооя, Данилу Вейга, Рафья, Кулибали, Карлссон, Жан, Сала, Моренте, Пьерре, Хельгасон, Габриэл, Бурнете
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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