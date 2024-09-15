Медведев опроверг, что игроки «Зенита» получат по 5 млн рублей за победу над ЦСКА: «Досужие выдумки»
В «Зените» опровергли информацию о повышенных премиях за победу над ЦСКА.
Ранее появилась информация о том, что футболисты «Зенита» получат по 5 миллионов рублей после победы над ЦСКА в матче 8-го тура Мир РПЛ (1:0) – вдвое больше стандартных премиальных.
«Информация про двойные премиальные футболистам «Зенита» за победу над ЦСКА – досужие выдумки», – сказал председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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