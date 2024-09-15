Медведев опроверг, что игроки «Зенита» получат по 5 млн рублей за победу над ЦСКА: «Досужие выдумки»

В «Зените» опровергли информацию о повышенных премиях за победу над ЦСКА.

Ранее появилась информация о том, что футболисты «Зенита» получат по 5 миллионов рублей после победы над ЦСКА в матче 8-го тура Мир РПЛ (1:0) – вдвое больше стандартных премиальных.

«Информация про двойные премиальные футболистам «Зенита » за победу над ЦСКА – досужие выдумки», – сказал председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев .