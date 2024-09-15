  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Медведев опроверг, что игроки «Зенита» получат по 5 млн рублей за победу над ЦСКА: «Досужие выдумки»
72

Медведев опроверг, что игроки «Зенита» получат по 5 млн рублей за победу над ЦСКА: «Досужие выдумки»

В «Зените» опровергли информацию о повышенных премиях за победу над ЦСКА.

Ранее появилась информация о том, что футболисты «Зенита» получат по 5 миллионов рублей после победы над ЦСКА в матче 8-го тура Мир РПЛ (1:0) – вдвое больше стандартных премиальных.

«Информация про двойные премиальные футболистам «Зенита» за победу над ЦСКА – досужие выдумки», – сказал председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Медведев
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алип про 1:0 с ЦСКА: «Семак сказал, что сыграли очень плохо. Концовка получилась нервной, соперник давил. Но три очка есть, идем дальше»
11сегодня, 12:53
Орлов о Соболеве против ЦСКА: «По-хорошему наглый, один из шестерых бойцов в «Зените», кто не дрогнул и боролся за каждый мяч. Бразильцы играют мягко»
59сегодня, 09:40
Семак о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Сильных не любят»
499сегодня, 09:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Италии. «Интер» против «Монцы», «Наполи» сыграет с «Кальяри», «Рома» пропустила на 96-й от «Дженоа»
65сегодня, 13:00Live
«Жирона» – «Барселона». 0:2 – Ямаль забил на 30-й и 37-й. Онлайн-трансляция
936 минут назадLive
«##и#####» – кого из футболистов РПЛ мы загадали?
213 сентября, 22:00Спецпроект
Ямаль сделал дубль за 7 минут в матче с «Жироной». У вингера «Барсы» 3+4 в 5 матчах Ла Лиги
208 минут назад
«Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби – 0:1. Габриэл забил с паса Сака
3511 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» победил «Тоттенхэм», «Ньюкасл» в гостях у «Вулвс»
60312 минут назад
Лапорта пошутил о пенальти «Реала» в матче с «Сосьедадом», отвечая на комплимент журналиста о внешнем виде: «Это чтобы «Барсе» дали 11-метровый. В том матче их было даже два»
716 минут назад
Овчинников о Джикии: «Этот черт Абаскаль просто закопал его! Промокашка, если бы не он, то Джикия до сих пор был в «Спартаке»
2434 минуты назад
Личка о 4:2 с «Ахматом»: «Рабона Скопинцева – цирк, его на Красной площади показывать, а не на стадионе, игроки бьют как я, как бабушка. «Динамо» не показало уровень команды, которая хочет быть в тройке»
2942 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Жироны», «Атлетико» против «Валенсии»
41252 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» не проигрывает 10 матчей в АПЛ – 9 побед и 1 ничья
1 минуту назад
Первая лига. «Чайка» против «Шинника», «Родина» уступила «Уфе», СКА победил «Нефтехимик», «Балтика» сыграет с «Торпедо» в понедельник
132 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Вахду»
372 минуты назад
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева в гостях у «Тулузы», «Лион» против «Ланса»
21сегодня, 13:00Live
«Динамо» Махачкала – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
133 минуты назад
Лофтус-Чик о сборной: «Если тренер захочет позвонить мне, то пожалуйста. Сейчас у меня гораздо более важные дела в клубе, но если смогу получить шанс сыграть за Англию, будет здорово»
14 минут назад
«Акрон» – «Химки». 2:0 – у Бакаева гол и пас. Онлайн-трансляция
1439 минут назадLive
Ташуев про 2:4 с «Динамо»: «Ахмат» достойно играл – в первом тайме были ошибки, второй внес позитив. Пока щупаем игроков, будем работать дальше»
148 минут назад
Агкацев о том, что ему пора в сборную России: «Не мне судить. С Кафановым про это ни разу не общался»
159 минут назад
Капитан «Атланты» о Миранчуке: «Он будто скользит с мячом, хорошо контролирует его. Он сможет помочь, нам необходимы завершающие действия в атаке»
1сегодня, 13:55