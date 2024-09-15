Ямаль забил 5 голов и сделал 13 голевых передач в 20 последних матчах за «Барселону» и Испанию

Ламин Ямаль отметился 18 результативными действиями в 20 последних матчах.

Сегодня 17-летний вингер «Барселоны» сделал дубль в игре с «Жироной» в Ла Лиге .

Начиная с 4 мая футболист забил 5 голов и сделал 13 голевых передач в составе клуба и сборной Испании.

Подробно со статистикой Ямаля можно ознакомиться здесь .