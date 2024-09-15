Ямаль забил 5 голов и сделал 13 голевых передач в 20 последних матчах за «Барселону» и Испанию
Ламин Ямаль отметился 18 результативными действиями в 20 последних матчах.
Сегодня 17-летний вингер «Барселоны» сделал дубль в игре с «Жироной» в Ла Лиге.
Начиная с 4 мая футболист забил 5 голов и сделал 13 голевых передач в составе клуба и сборной Испании.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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