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«Монца» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Интер» сыграет в гостях с «Монцей» в 4-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс”
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoМонца
онлайны
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